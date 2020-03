C’est Jackie Chan Vs. Arnold Schwarzenegger dans un nouveau clip de masque de fer

Sans aucun doute, Jackie Chan et Arnold Schwarzenegger sont deux des plus grands héros d’action au monde et beaucoup ont souvent posé la question de ce qui se passerait jamais si les deux puissances s’affrontaient dans un film? Eh bien, heureusement pour nous, les gens de Signature Entertainment sont maintenant prêts à répondre à cela avec Le masque de fer, qui verra les superstars légendaires s’affronter sur grand écran.

Le projet a eu jusqu’à présent une route longue et compliquée à publier. En fait, The Iron Mask n’était même pas son titre d’origine. Tout au long de son développement, il s’appelait Journey To China: The Mystery of Iron Mask, Viy 2: Journey to China and Mystery of Dragon Seal. Mais il a finalement réussi à traverser la production et est prêt à être regardé, avec le clip nouvellement sorti au-dessus de taquiner juste un peu de l’épreuve de force passionnante qu’il promet de nous apporter.

La production russo-chinoise est en fait sortie à l’étranger en 2019 sous le titre susmentionné de Viy 2: Journey to China et bien qu’elle ait été programmée pour sa première en Amérique du Nord le 10 avril, cela ne se produira évidemment plus étant donné que les théâtres à travers le continent ont fermé en raison de la pandémie de coronavirus. On ne sait pas encore quand nous le verrons maintenant, mais une sortie uniquement numérique à la même époque semble probable.

En tout cas, The Iron Mask devrait être très amusant pour les fans d’action, car la dernière fois que nous avons vu Chan et Schwarzenegger à l’écran ensemble, c’était dans le remake de 2004 autour du monde en 80 jours. Et alors que les deux ont sans doute dépassé leur apogée et qu’ils atteignent l’âge, nous sommes toujours impatients de les voir s’affronter Le masque de fer. Espérons juste que le film arrive sur ces côtes le plus tôt possible.