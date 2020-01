C’est la “saison R&B” de pointe et notre liste de lecture est la bande originale parfaite

Throwbacks et nouveaux morceaux dans le monde du R&B.



Il y a quelques mois, nous avons commencé notre playlist Spotify axée sur le R & B, “R&B Season”. HNHH organise un tas de listes de lecture sur diverses plateformes de streaming, mais elles sont principalement axées sur le hip hop. Bien qu’il puisse sembler que notre expertise réside dans le hip hop, nous sommes de grands admirateurs du R&B. Alors que la frontière entre ces deux genres devient de plus en plus poreuse, il est difficile d’être fan de l’un sans être fan de l’autre. Cependant, la distinction reste importante lorsque vous décidez quelle ambiance vous recherchez lorsque vous vous tournez vers votre support de consommation de musique préféré. Le R&B a tendance à être adapté à vos moments les plus doux et il devrait y avoir un endroit où vous pourrez vous retirer confortablement pour profiter de ces sons. C’est pourquoi nous avons mis de l’amour et du soin dans la construction de notre liste de lecture “Saison R&B”.

Alors que nous essayons de mettre en évidence de nouvelles versions dans le domaine florissant du R&B, les oldies ne sont pas hors limites. Cela étant dit, ne soyez pas trop confus quand vous voyez que nous avons glissé “More Than A Woman” d’Aaliyah dans notre playlist cette semaine. Aaliyah aurait eu 41 ans cette semaine, nous prenons donc le temps d’apprécier son héritage. Notre playlist peut être le compagnon idéal lorsque vous lisez la marque que la princesse du R&B a laissée sur la musique à travers son travail avec Timbaland et Missy Elliot.

Dans la lignée d’Aaliyah, nous avons reçu de nouveaux morceaux de deux femmes à l’avant-garde du R&B aujourd’hui, Ari Lennox et H.E.R. Lennox a apporté de belles contributions à l’édition de luxe de Dreamville’s Revenge Of The Dreams III et H.E.R. a réuni un casting intéressant pour le remix de “Slide” (Pop Smoke ?!). Installez-vous confortablement avec “R&B Season”.

