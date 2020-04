“C’est la vie d’un chien avec Bill Farmer” Aperçu de l’épisode 101

Disney a publié de nouvelles images et une description officielle de leur nouvelle série Disney + Original, «C’est la vie d’un chien avec Bill Farmer». Ce nouvel épisode arrivera à Disney + le vendredi 15 mai et le spectacle met en vedette la voix emblématique de Dingo et de Pluton depuis plus de 30 ans, Disney Legend Bill Farmer sort de derrière le microphone pour rencontrer ses propres personnages préférés – les chiens! Rejoignez Bill alors qu’il traverse le pays pour rencontrer des chiens qui font toutes sortes de travaux incroyables qui améliorent notre vie.

Voici la description officielle:

“Whale Merde Dogs & Sheep Herding Dogs”: Bill est en mer avec un chien qui renifle pour merde de baleine. Puis, il rencontre un chien qui fait bouger un ranch de moutons.

Voici quelques photos de cet épisode à venir:

Le premier épisode de «C’est la vie d’un chien avec Bill Farmer» arrivera à Disney + le vendredi 15 mai

