“C’est la vie d’un chien avec Bill Farmer” bientôt disponible pour Disney +

En l’honneur du 25e anniversaire de “A Goofy Movie”, Disney a annoncé qu’une toute nouvelle série arrivera à Disney + intitulée “It’s a Dog’s Life”, qui est animée par Bill Farmer, qui a été la voix de Goofy et Pluton pour en savoir plus. de 30 ans ,.

Disney Legend Bill Farmer sort de derrière le microphone pour rencontrer ses propres personnages préférés – les chiens! Rejoignez Bill alors qu’il traverse le pays pour rencontrer des chiens qui font toutes sortes de travaux incroyables qui améliorent notre vie. “C’est la vie d’un chien avec Bill Farmer” sera diffusé en avant-première sur Disney + le 15 mai et diffusera de nouveaux épisodes tous les vendredis pendant 10 semaines.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

C’est une vie de chien avec Bill Farmer est produit par Dog Tale Productions, Inc et GRB Entertainment, Inc. La série est produite par Bill Farmer, Jennifer Farmer, Steve Duval, Gary R. Benz et Phil Kruener.

Êtes-vous excité pour cette nouvelle série?

