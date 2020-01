C’est la vraie durée de «The French Dispatch» de Wes Anderson

L’un des films les plus attendus pour 2020, sans aucun doute, est The French Dispatch de Wes Anderson. Ce réalisateur dont le style est impossible à ne pas reconnaître, sera de retour cette année après le succès de Isle of Dogs of 2018 (un film d’action en direct) et l’un de ses plus acclamés, The Grand Budapest Hotel 2014 qui présentait un casting exceptionnel qui Il comprenait Ralph Fiennes, Saoirse Ronan, Bill Murray, Adrien Brody, Willem Dafoe, Tilda Swinton et plus encore.

Depuis que la production de The French Dispatch a été annoncée l’année dernière, le film a suscité de nombreuses attentes, surtout quand il a été annoncé Une partie de la distribution comme Timothée Chalamet, Bill Murray, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Léa Seydoux, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Stephen Park, Owen Wilson, et de plus. Et maintenant, ce film est à nouveau un sujet de conversation car sur Twitter, la rumeur a commencé à circuler que Le French Dispatch dure plus de 4 heures, et il y avait la possibilité de diviser le film en deux parties afin que le public puisse en profiter (beaucoup à Lars von Trier avec Nymph () maniac).

Dans le cas où c’est vrai, ce ne serait pas surprenant, encore moins. Ces dernières années, les films ont tourné après 2 heures et demie, sinon trois. Et en fait, les films les plus réussis ont cette durée comme Avengers: Infinity War et Endgame du MCU, sans oublier qu’en 2019 l’Irlandais de Martin Scorsese est sorti qui dure 3 heures et demie (oui, pour ceux qui n’ont pas beaucoup de patience, il est conseillé de le voir en deux parties).

Cependant, la rumeur selon laquelle The French Dispatch dure quatre heures s’est avérée complètement fausse malgré le fait que plusieurs pages officielles de médias et de films en aient rendu compte. The Film Stage a contacté Fox Searchlight et a confirmé que le film ne dure pas 4 heures, mais une heure avec 48 minutes, soit 108 minutes. Quelque chose d’assez décent pour un film qui ne joue pas avec des effets spéciaux ou beaucoup d’action, mais avec des drames et des comédies dans le style d’Anderson que nous connaissons tellement.

The French Dispatch est le sixième film de Wes Anderson avec Fox Searchlight, une relation qui a donné au réalisateur ses plus gros blockbusters. Tout a commencé avec TJ’ai Darjeeling Limited de 2007, pour faire place à Fantastic Mr. Fox de 2009, The Grand Budapest Hotel de 2014 et enfin, Isle of Dogs de 2018. Maintenant, nous devons considérer que la société de production est allée à Disney depuis l’année dernière lorsque l’achat a été effectué. Cependant, Il est peu probable que des changements dans les plans de production et de distribution se produisent.