C’est la vraie raison pour laquelle Kate Middleton n’a pas porté sa célèbre bague de fiançailles

Depuis qu’elle s’est fiancée au prince William en 2010, Kate Middleton a porté sa célèbre bague de fiançailles chaque fois qu’elle en a l’occasion. Mais quelques observateurs royaux passionnés ont remarqué que la duchesse de Cambridge n’a pas porté sa bague de fiançailles lors de récents engagements publics. Il y a eu beaucoup de spéculations sur les raisons pour lesquelles Kate a abandonné sa bague de fiançailles, et il s’avère qu’il y a une très bonne raison pour laquelle elle ne l’a pas portée.

Kate Middleton | Max Mumby / Indigo / .

Kate Middleton aime sa bague de fiançailles

William et Kate se sont rencontrés au collège au début des années 2000. Leur romance s’est épanouie au cours de leur deuxième année à l’Université de St. Andrews et ils sont devenus publics peu de temps après leur diplôme.

Bien que les deux aient connu une brève séparation en 2007, William

a enfin eu le culot de poser la grande question en 2010. Le futur duc de

Cambridge a proposé avec l’ancienne bague de fiançailles de la princesse Diana, qu’il

reçu en cadeau du prince Harry.

Kate Middleton et le prince William ont ensuite fait le lien lors d’une magnifique cérémonie à l’abbaye de Westminster en 2011, et des millions de fans du monde entier ont regardé le mariage à la télévision.

Cela fait près de 9 ans que le couple a échangé ses vœux,

et Kate a porté sa bague de fiançailles pour une multitude d’engagements royaux sur le

ans. Mais tout a changé ce mois-ci lorsque Kate a été surprise sans elle

bague de fiançailles lors d’une visite à un hôpital pour enfants.

La duchesse de Cambridge sort sans sa célèbre

bague de fiançailles

Kate avait l’air aussi magnifique que jamais lors de sa visite à Evelina

hôpital pour enfants. Mais il n’a pas fallu longtemps pour que les fans remarquent qu’elle

ne portait pas sa bague de fiançailles lors de la visite à l’hôpital.

Les fans ont repéré l’alliance en or de Kate Middleton sur sa bague

doigt, mais sa bague de fiançailles en saphir était introuvable. Elle aussi

abandonné sa bague d’éternité pour l’événement, qui lui a été remis à la suite de la

naissance du prince George.

Kate Middleton a été repérée sans sa bague de fiançailles | Max Mumby / Indigo / .

Il y a eu beaucoup de spéculations sur les raisons pour lesquelles Kate n’était pas

portant sa bague. Cela inclut les rumeurs selon lesquelles ses doigts étaient enflés en raison de

une autre grossesse.

La duchesse de Cambridge fait face à des rumeurs de grossesse depuis des mois, et nous pouvons confirmer que l’anneau manquant n’avait rien à voir avec le discours de bébé. En fait, il y a une explication parfaitement logique pour laquelle elle a laissé sa bague de fiançailles à la maison.

Pourquoi Kate Middleton a-t-elle abandonné sa bague de fiançailles?

Selon Bonjour

Magazine, la vraie raison pour laquelle Kate n’a pas porté sa bague de fiançailles était parce que

des préoccupations en matière de santé et de sécurité. Parce qu’elle s’arrêtait près des salles des enfants,

Kate a été déconseillée de porter sa bague pour des problèmes d’hygiène.

Ce n’est pas la première fois que Kate quitte sa bague de fiançailles

à la maison lors d’un engagement à l’hôpital. À l’hiver 2018, Kate est sortie

sans sa célèbre bague lorsqu’elle a visité un hôpital pour enfants à Great Ormond

Rue.

Une fois de plus, Kate Middleton a secoué son or et a laissé sa bague de fiançailles et d’éternité à la maison.

Kate, bien sûr, n’a pas commenté pourquoi elle a été repérée

sans sa bague de fiançailles. Sa visite à l’hôpital pour enfants s’est bien déroulée

reçu par les observateurs royaux, dont beaucoup ont commencé à l’appeler la

“La princesse des enfants.”

L’ami de Meghan Markle a-t-il ombré Kate?

Alors que les fans continuent de spéculer sur la bague de fiançailles de Kate Middleton, certains observateurs royaux sont convaincus que la meilleure amie de Meghan Markle, Jessica Mulroney, a subtilement ombragé la duchesse de Cambridge sur les réseaux sociaux.

Le drame a commencé après que Mulroney a exhorté les gens à utiliser

leur influence pour soutenir des causes louables sur les réseaux sociaux. Autour du même moment

de son poste, Kate a partagé des photos de sa rencontre avec quelques survivants de l’Holocauste.

Les images font partie d’une exposition à la Royal Photographic Society,

et les fans sont convaincus que le post de Mulroney était destiné au travail de Kate.

«Les jolies images sont de jolies images. Efforcez-vous d’utiliser

votre plate-forme pour des histoires bonnes et diffusées de personnes incroyables qui s’efforcent de faire

ce monde est un meilleur endroit », a expliqué M. Mulroney.

Mulroney n’a pas commenté le contrecoup qu’elle a reçu

sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de Kate Middleton et

Relation de Meghan Markle au fil des ans, et les rapports négatifs n’ont

a été alimenté par la décision de Harry et Meghan de quitter la famille royale.

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur départ il y a quelques semaines et séjournent actuellement au Canada.