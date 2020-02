C’est l’animal le plus heureux du monde. Est toujours souriant

C’est une espèce en voie de disparition.

Son nom est Quokka et c’est un petit marsupial qui vit en Australie. Captive à la fois les touristes et les locaux et tout pour sa tendre expression.

Ce petit animal a une expression sur son visage qui simule un sourire. Cela ne signifie pas que vous vous sentez de cette façon tout le temps ou que vous exprimez cette émotion. Le Quokka est en danger d’extinction car les experts disent qu’il y a environ 7 500 et 15 000 exemplaires de ce petit.

Les menaces de ce marsupial sont les espèces prédatrices, la déforestation et récemment les incendies qui ont été déclenchés en Australie.

Si vous voulez une photo avec ce petit, il y a des règles qui ont été mises en place pour leurs sanctuaires: les Quokka doivent s’approcher volontairement et établir une relation de confiance avec vous (le gouvernement australien inflige une amende aux personnes qui élèvent l’animal sans consentement) et respecte également leur l’espace

C’est l’une des espèces qui est devenue virale à cause de son apparence et grâce à cela, elle a pris conscience de sa situation. Partagez cette note pour que plus de gens connaissent ce petit smiley.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: