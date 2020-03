C’est l’audio que les patrouilles CDMX mettront pour que vous restiez à la maison

Le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López Gatell a été très clair tout au long de ces jours lorsqu’il a dit “Restez à la maison” afin de prévenir la propagation du SRAS-CoV-2, le virus à l’origine de la pandémie de COVID-19. Et il est essentiel de prendre soin de soi et des autres pour éviter de saturer les services de santé.

En plus de la demande de López Gatell, Claudia Sheinbaum, chef du gouvernement de Mexico, a mis en place des mesures plus strictes pour les citoyens de la capitale et a demandé la coopération de tous afin d’éviter de sortir le plus possible.

Maintenant, Omar García Harfuch, secrétaire à la sécurité des citoyens, a annoncé via les réseaux sociaux un audio qui sera entendu lors des patrouilles à Mexico invitant les gens à rester chez eux (pour voir s’ils le comprennent).

Le message dit:

«Le ministère de la Sécurité des citoyens informe: nous sommes en alerte sanitaire, les citoyens sont donc invités à se retirer de la rue et à rester à l’intérieur de leur domicile pour éviter la contagion. Restez à la maison. Prenez soin de nous et prenez soin de nous! N’oubliez pas, le but est de se propager et non de l’attraper. Si vous présentez des symptômes tels que toux sèche, mal de gorge ou fièvre, envoyez un message au 51 51 5 avec le mot COVID-19 ou appelez Locatel ».

Voici l’invitation pour que vous puissiez l’écouter:

Jusqu’à présent, les autorités sanitaires et gouvernementales assurent qu’elles n’ont pas déclaré l’état d’urgence – comme cela s’est produit dans d’autres pays – parce qu’elles sont convaincues que les citoyens sont responsables et resteront à l’intérieur de leurs maisons.

Le mieux que nous puissions faire est précisément essayez de suivre les instructions pour prendre soin les uns des autres.

What-da-te en ca-sa!

.