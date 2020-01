C’est le deuxième plus gros diamant du monde

Qui a dit que les bijoux ne s’entendent jamais avec le sport? Profitant de l’Australian Tennis Open, c’est tout ce qu’elle donne, à l’occasion de la fashion week à Paris, la maison LVMH a présenté sa dernière acquisition, ouna pierre cristalline pure cristalline scintillante, de la taille d’une boule, ni plus ni moins, que le deuxième plus gros diamant du mondeCependant, comme le dit le célèbre dicton, tout ce qui brille n’est pas or.

La pierre belle découverte en avril 2019 dans une mine de Karowe, Bostuana, à África, maintenant exposée à la boutique Vendôme Plaza à Paris, attire les habitants et les étrangers pour sa beauté unique, 758 carats prédominent dans le minéral de la taille d’une balle de tennis. Bien que Vuitton ait préféré garder secret combien il a payé pour être le propriétaire exclusif de la pièce, il est évidemment estimé qu’il s’agit d’un montant exorbitant, en particulier pour sa taille inhabituelle.

La société minière «Lucara Diamond Corp », responsable de trouver et de déterrer la pierre brute, dit que les années précédentes, ils ont trouvé le diamant «Lededi La Rona», de mille 109 carats, qui a été vendu en 2015 par 47 millions d’euros. Donc, si nous tenons compte du fait que le diamant «Sewelo», tel qu’il a été baptisé par la mine, est le deuxième plus gros diamant du monde, seulement pou derrière le «Cullinan» de trois mille 106 carats, qui a été trouvé en 1905, La maison de bijoux doit avoir déboursé une bonne somme d’argent.

Cependant, la grande différence entre le premier et le deuxième plus gros diamant du monde est sa valeur. A l’époque, le diamant «Cullinan», a été taillé en 105 pierres précieuses, mais bien que LVMH ait déclaré qu’il entend également écraser le diamant pour le transformer en vrilles, bagues de fiançailles, breloques et décoration de certains de ses accessoires, mais il peut êtreCe n’est pas une si bonne affaire.

Selon El País, en 2019, l’entreprise aurait indiqué que le Le diamant “Sewelo” est un joyau de qualité variable, ce qui signifie quoiet ne produira pas de diamants polis incroyablement précieux. En revanche, la pièce entière peut valoir une fortune, pour le simple fait que lIl a été résumé sans le casser.

En ce qui concerne sa grande taille, Eira Thomas, présidente et chef de la direction de Lucara, a déclaré que “Karowe a produit deux diamants de plus de 1 000 carats en seulement quatre ans, confirmant la probabilité de récupérer des diamants plus gros et de meilleure qualité à l’avenir” et donc que le deuxième plus gros diamant du monde perd sa place, plus tôt qu’on ne le pensait.