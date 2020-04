C’est le facteur de lecture de la coexistence familiale

Texcoco.- La lecture est l’une des activités que les familles qui sont à la maison peuvent faire pendant la Journée nationale de Sana Distancia, visant à prévenir les infections à COVID-19, et qui peuvent contribuer à une coexistence familiale saine.

Le psychologue et enseignant en gestion de l’éducation, Jaime Pita Chávez, promoteur culturel de la bibliothèque du Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), a parlé de l’importance de promouvoir la lecture chez les filles et les garçons, et du rôle que les mères et les pères avoir dans ce processus.

«Nous passons toute une vie à lire dans les écoles maternelles, élémentaires, intermédiaires, secondaires, collégiales et après notre étude, nous avons arrêté de lire. Pourquoi avons-nous été coincés à l’école pendant plus de 15 ans? La réponse est qu’il n’y a jamais eu d’amour pour la littérature, elle était simplement liée à une note, un pop-corn, un 10 ou un barré, donc l’approche avec les lettres n’était pas la chose la plus agréable “, a-t-il déclaré.

Il considérait que grâce à ce type d’enseignement, des analphabètes fonctionnels se forment, car il n’est pas lu pour enrichir les connaissances et l’âme, il n’y a pas de compréhension de la lecture, «car si en tant qu’enfant l’amour de la lecture n’est pas encouragé, il n’y aura pas le goût de la littérature ».

Il a également souligné que le rôle des parents est fondamental et que le principal outil pour la famille de s’impliquer est qu’ils soient intéressés à le faire eux-mêmes.

“Je leur dis toujours, vous devez lire, et non pas lorsque vous commencez à ouvrir les pages d’un livre, mais à partir du moment où vous le prenez entre vos mains, en regardant la couverture, l’amour commence par le regard, dans l’illustration de la des couleurs dans les formes qui stimulent l’imagination ».

Il a ajouté qu’il n’est pas nécessaire que ce soit un livre avec plusieurs pages, car lorsque vous commencez à lire “même s’il n’a pas une seule lettre, avec les illustrations pures, vous générez une lecture, car au final vous associez les images à vos connaissances et les prenez à votre imagination.

“Il est important de perdre la peur de lire, et quand ils nous disent si nous avons lu un livre, et que nous avons entre nos mains un livre relié, avec des feuilles dures, qui a cinq pages et trois lettres, nous sommes fiers de dire” oui , Je lis un livre », parce qu’un livre n’est pas mesuré par ses pages, il suffit que le livre génère des connaissances et des apprentissages et cela en fait une page ou trois cents», a-t-il souligné.

Dans le cas de la salle de jeux du CCMB, des ateliers indépendants sont organisés pour les parents et pour les enfants, pour les enfants, les jeux sont essentiels pour stimuler la lecture, car ils font des activités dans lesquelles ils lisent des histoires et jouent, c’est-à-dire qu’ils avaient la partie théorique et pratique.

Pour les adultes, les ateliers sont basés sur la sensibilisation et la compréhension que les espaces culturels, en particulier la bibliothèque, ne sont pas seulement pour des tâches ou du travail, mais aussi pour leur faire savoir que cela implique également un changement social.

“Ce n’est pas palpable, mais c’est la création de la société, d’un bon citoyen, d’une bonne personne, c’est une question de valeurs, d’éducation, d’un projet de vie, il faut y croire, pour l’injecter à leurs enfants”, souligné.

En ce sens, il a fait remarquer qu’il y a des présentations de livres ou des contes, où ils peuvent avoir une approche avec les écrivains et écouter son livre à haute voix.

Parmi ses recommandations aux enfants pour avoir une première approche de la lecture, il y a “Stelaluna”, de Janell Cannon, sur une petite chauve-souris qui est séparée de sa mère et qui est adoptée par une famille d’oiseaux, recommandée pour les enfants entre cinq et six ans.

Aussi “Valentine et ses parents”, de Jana Frey, dans laquelle Valentine est un lapin qui se perd dans la forêt et quand il reste seul, il croit que son chat est son père. Il est destiné aux enfants de 3 à 6 ans.

Enfin, pour les filles et les garçons âgés de six et huit ans, il a recommandé «La fille qui détestait les livres» de Manjusha Pawagi, où la petite Meena détestait les livres et que ses parents les ont laissés partout, jusqu’au jour où les personnages ont pris vie et elle doit accueillir tout le monde dans son propre monde.