“C’est le gagne-pain de ma famille”: ‘Rey’ Martínez

Mexico,- Le champion du monde des poids mouches du World Boxing Council, Julio César «Rey» Martínez, n’exclut pas la possibilité de se battre à huis clos.

Cela pourrait vous intéresser “Barby” Juárez exclut les combats à huis clos

Le souhait de Martínez est de retourner sur le ring le plus tôt possible et d’aider sa famille à aller de l’avant, admettant que malgré les soins de santé, il y a toujours la peur de les obtenir, “Comme mon entreprise me le dit, c’est le gagne-pain de ma famille, et si la vérité s’ils paient bien, je lève la main pour me battre derrière des portes closes, des portes ouvertes, je lève la main, je suis prêt au millier, ce que disent le promoteur Eddie Hearn et M. Eddy Reynoso », a ajouté le champion de la mouche du WBC.

Le “Roi” reconnaît que s’il a peur “J’aurais peur plus que tout pour ma famille, pour mes enfants, pour ma fille qui a cinq ans, pour mon fils qui a trois ans, c’est la vérité, c’est pourquoi je prends soin de moi, non J’aime me promener la bouche couverte et ça, mais ce n’est pas pour moi, c’est pour mes enfants, c’est aussi effrayant, pas pour un mais pour mes enfants », a souligné Martínez.

“Rey” Martínez va chercher l’unification

Sur ses plans futurs, le “Roi” veut accrocher toutes les ceintures, “je suis en poids mouche, c’est ce que je vois avec mon coach, je veux unifier, je veux toutes ces ceintures, et comme je l’ai toujours dit, tout d’abord, Dieu, Je ne cours vers personne, je lève la main, avec qui et n’importe où, nous allons avec tout sauf la peur », explique Julio.

Julio César «Rey» Martínez, avec un dévouement spécial pour le quartier où il a grandi en tant que personne et combattant; Sans classe et talent, ce ne serait pas là, et c’est ce que Feliciano voit, comme le dirait l’inoubliable Chiquilín García pic.twitter.com/oFAYAzZPKT – Jose Luis Camarillo (@PepeCamarillo) 29 février 2020

Enfin, le boxeur mexicain attend ce que ses promoteurs indiquent: «Je veux voler pendant au moins un an, je veux me battre avec Kosei Tanaka, je suis déjà monté en super fly, je veux me battre, je veux m’unir contre lui Africain par la ceinture, et ce que M. Eddy Reynoso me dit », a déclaré le champion du monde.

Courtoisie de photo WBC

HLG

Vous ne pouvez pas manquer le projet LMP reporté

Seven24.mx