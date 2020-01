C’est le lien entre Joker et Batman par Tim Burton

Celui qui cherche des trouvailles et dans ce qui se réfère aux références des films cultes les fans sont des gambusinos enthousiastes. Maintenant, via reddit, une étrange connexion a été établie entre Joker, Todd Phillips et les films Batman de Tim Burton.

Au cours de l’une des scènes les plus emblématiques du film de Burton, lorsque le Joker entre dans le musée et fait des dégâts, nous pouvons le voir suspendu Le garçon bleu de Thomas Gainsborough (1770). Si vous ne vous en souvenez pas, vous pouvez voir la scène dont nous parlons ci-dessous.

La boîte apparaît également dans Joker. Il est accroché dans le salon de la maison qu’Arthur partage avec sa mère, derrière la télévision.

Cela n’indique pas que les deux appartiennent au même univers, mais c’est un hommage discret que Phillips rend à son prédécesseur

.