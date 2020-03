“C’est le plus proche de l’esclavage”

Jordi Évole a été l’un des invités de l’émission “ laSexta noche ” le 21 mars, où il souhaitait promouvoir le spécial qu’il a préparé sur le coronavirus qui sera diffusé le dimanche 22 mars, “ Lo de # QuédateEnCasa ”. Comme d’autres espaces, le journaliste Vous avez cherché à poursuivre votre travail à domicile, mais vous avez constaté qu’il s’avère beaucoup plus difficile que vous ne le pensiez.: “Avec toute l’équipe travaillant à domicile, cela a été plus difficile que lorsque nous sommes tous ensemble.”

Iñaki López et Jordi Évole dans ‘laSexta Noche’

Le réalisateur et présentateur de «Lo de Évole» considère que les nouvelles conditions de télétravail pour pouvoir continuer à diffuser l’émission “est le plus proche de l’esclavage“Cependant, il ajoute que l’effort” en valait la peine. “Bien qu’il ait avoué qu’il a du mal à endurer la situation d’isolement:” Je n’ai pas l’habitude d’être chez moi et je passe la plupart de mon temps à l’étranger “.

En outre, il a demandé aux citoyens d’être responsables et d’essayer d’être calmes: “Ceux d’entre nous qui sont chez eux n’ont qu’à rester chez eux”. Évole pense que la quarantaine a commencé avec beaucoup d’esprit et d’énergie mais qu’il faut la prendre comme s’il s’agissait “d’une course longue distance”: “J’ai l’impression que d’autres semaines de confinement arrivent“

Que verra-t-on dans «Lo de # QuédateEnCasa»?

Le programme spécial sur le coronavirus montrera comment des personnes anonymes, du personnel de santé aux transporteurs, subissent un confinement. Mélangez ces interviews avec des personnages bien connus comme Alfred García ou les philosophes Daniel Innerarity et Marina Garcés et même le pape Francisco. Le présentateur considère que ce spécial rendra “un hommage aux personnes invisibles”. “Nous n’avons qu’à rester à la maison, mais il y en a d’autres qui ne le font pas. Rendre ces héros visibles était juste”, conclut le journaliste.

