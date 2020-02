C’est le premier look officiel de Robert Pattinson en costume Batman!

Peu de fois dans l’histoire de l’attribution du rôle d’un super-héros à un acteur, les opinions ont été divisées ainsi que lorsqu’il a été annoncé que Robert Pattinson allait jouer le rôle de Batman dans son prochain épisode. Cependant, depuis ce jour, les attentes de le voir assumer le rôle de Dark Knight augmentent de plus en plus. En partie, beaucoup grâce à sa très bonne performance dans The Lighthouse. Maintenant, l’attente est terminée … Matt Reeves, réalisateur du film The Batman, vient de partager une vidéo d’un test de la caméra de Robert Pattinson en supposant le personnage.

La vidéo du test de la caméra dure un peu moins d’une minute, mais il suffit de voir en détail la poitrine du costume de Batman tandis qu’avec une inclinaison vers le haut, ils révèlent le visage de l’un des super-héros les plus célèbres de l’univers DC Comics. Avec des lumières rouges qui donnent du drame, le look de Batman est spectaculaire.

Pour autant que nous puissions voir et entendre, Robert Pattinson ne sera pas dédié au porno comme il a dit qu’il le ferait si The Batman ne se passe pas bien … Seule cette toute petite avancée du test de la caméra nous a déjà avec la peau chinita. Donc, tous ceux qui ont prié pour que ce soit un désastre, c’est leur première mauvaise nouvelle. Et pour tout cela, qu’est-ce qu’un “test de caméra”, cette vidéo d’une minute que réalisent les réalisateurs? Le but des tests de caméra est de les tester pour exposer leurs forces et leurs faiblesses, créant ainsi une bibliothèque de documents d’archives qui servira de référence pour leur production.

The Batman – Camera Test de Matt Reeves sur Vimeo.