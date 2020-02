C’est le prix auquel le nouveau et prometteur Xiaomi Mi Note 10 sera vendu

Juste le jour de l’amour et de l’amitié, Xiaomi nous montre combien il aime le marché mexicain et présente officiellement son smartphone le plus ambitieux, le plus puissant (et le plus cher) dans son arsenal: le Mi Note 10.

Il s’agit d’une bête avec cinq caméras, une batterie de 5260 mAh avec un écran courbe AMOLED 3D de 6,47 pouces et une protection Corning Gorilla Glass 5.

Le Mi Note 10 est compatible avec une charge rapide de 30 W et arrive avec MIUI 11 préinstallé.

Caméras

Les objectifs de ce smartphone, le premier à présenter un réseau de caméras penta, sont une haute résolution de 108 MP, un téléobjectif de 5 MP, un appareil photo portrait de 12 MP, un objectif ultra grand angle (champ de 117 degrés de vision) de 20 MP et également un objectif macro 2 MP.

Devant, ce terminal en verre incurvé apporte un objectif selfie 32 MP avec une IA qui embellit vos photos, améliore vos selfies, détecte les scénarios et reconnaît votre visage pour déverrouiller le téléphone, entre autres.

Le téléobjectif 5 MP 5X comprend également un zoom hybride 10x et un zoom numérique 50x avec OIS et ouverture f / 2.0.

L’ensemble vous permet de prendre des photos là où la lumière n’est pas la meilleure, grâce au nouveau mode nuit 2.0 qui réduit le bruit des photos et des vidéos la nuit.

Ce téléphone vous permet également de capturer des images au format RAW (pour ceux qui ont besoin de les modifier) ​​et d’enregistrer des vidéos avec la technologie ShootSteady qui intègre deux systèmes de stabilisation d’image optique avec vidéo 4K en grand angle et au ralenti de 960 images par seconde.

Prix ​​et disponibilité

Cet appareil arrive en magasin le 15 février dans les CAC Telcel ou sa boutique en ligne en trois couleurs: Midnight Black, Aurora Green et Glacier White, en 6 Go de configuration RAM, 128 Go de stockage interne et processeur Qualcomm Snapdragon 730G 8 mm

Son prix sera de 15 619 $ pesos.

.