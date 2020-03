C’est le quiz des amis le plus difficile que vous puissiez faire

Quiconque appartient à cette partie de l’humanité à laquelle «Des amisCambió ça a changé sa vie, il conviendra qu’il y en a beaucoup qui «pensent qu’ils savent déjà tout» et qui se donnent à cœur de connaître même les dialogues par cœur. Et bien, mettez cela oui … mais le trône pour le plus grand connaisseur des “amis” de l’histoire est tout un combat, et est très désiré et convoité.

Plusieurs ont même pleuré, ils ont pleuré d’excitation lorsque la nouvelle a été annoncée que nous aurons bientôt cette réunion TAAAAN attendue entre Chandler, Monica, Ross, Rachel, Phoebe et Joy, par le biais HBO MaxEt c’est que chaque fois qu’un des acteurs rejoint Instagram ou télécharge une photo avec le reste du casting, cela nous donne l’espoir que cela se produira. Et oui, l’inattendu a été accompli.

Donc, pour réchauffer les moteurs pour voir qui domine déjà l’Unagi du début à la fin, Nous avons fait ce quiz qui peut sembler pas compliqué, mais il a deux ou trois pièges. Mais bon, avant de répondre au quiz, Ici, nous vous laissons une vidéo avec les moments les plus hilarants de la série. «Amis» pour la vie, prros.

Si vous vous donnez comme un connaisseur avisé de la série qui a tout gagné, prenez ce quiz ne convient pas aux débutants de “ Friends ” et partagez-le avec vos amis qui ne voient plus de nouvelles séries parce qu’ils le passent à regarder Rachel, Ross et compagnie … Pouvons-nous être plus fans?

Le quiz des amis le plus difficile