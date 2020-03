“C’est ma sœur qui la garde”

Dans la troisième émission de «Survivors 2020: Honduras Connection», les téléspectateurs ont pu en apprendre un peu plus sur la relation de la famille de télévision Suescun Galdeano. Un trio qui garde beaucoup de mystère sur son passé et que nous apprenons peu à peu, depuis Cristian est sincère avec Elena Rodríguez sur certains aspects de sa mère , comme la façon particulière dont il doit rester, économiquement parlant.

Maite Galdeano regarde les aveux de son fils dans ‘Survivors 2020’

La conversation a éclaté quand Elena était intéressée par un ours que Cristian possède, un porte-bonheur que lui a donné sa sœur, car avec lui, il a remporté son édition. En conséquence, Pamplona a commencé à lui parler de ses bonnes relations avec sa sœur et en même temps son défenseur sur le plateau. “Je m’entends toujours avec ma sœur, mais avec ma mère j’ai eu du rifirrafe“, ça a commencé.

Cristian a continué de répondre aux questions d’Elena: “Avec moi ça arrive trop parfois, veut tout à sa manière“, a-t-il avoué. Mais la chose n’était pas là, puisqu’il a également révélé que, En fait, c’est Sofia qui garde Maite, laissant son partenaire stupéfait: “Elle doit économiser et dépenser de l’argent“, a-t-il condamné, quelque chose que la mère d’Adara n’aimait pas beaucoup, qu’elle n’a pas vu de bon œil que la mère vivait de la fille.

Maite s’en fiche

Sur le plateau, Maite n’a pas eu beaucoup de mal à reconnaître les paroles de son fils Malgré les critiques des collaborateurs, ils étaient tout à fait hors de propos quand ils ont vu comment le Galdeano voyait quelque chose de naturel ce que son fils disait. Cependant, il voulait souligner la raison d’une relation un peu plus éloignée avec lui qu’avec Sofia: “J’ai eu une relation quelque peu étrange avec Cristian parce qu’il a grandi avec son père et que je ne l’ai pas connu du tout”, a-t-il dit, “mais grâce à cette réalité, je le connais chaque jour davantage, il me surprend pour de bon“.

