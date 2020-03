C’est magnifique! Découvrez comment hydrater naturellement la peau du visage avec de la mangue

La saison de ce délicieux fruit se rapproche, il est donc important que vous sachiez profiter de ce moment.

La mangue est un fruit pulpeux au goût agréable, elle contient des vitamines C et A, des antioxydants, des nutriments essentiels pour le corps et des oligo-éléments qui favorisent la régénération des cellules de la peau.

Ce fruit possède également des propriétés hydratantes et réparatrices, dont vous pouvez profiter en préparant des masques et ainsi augmenter la production de collagène et stopper l’apparition des rides.

Masque de mangue

Si vous avez la peau sèche et tachée de soleil, prenez la pulpe d’une mangue mélangée à 4 cuillères à soupe de flocons d’avoine et une de sucre en remuant jusqu’à ce qu’elle forme un mélange homogène, puis appliquez-la sur votre peau et laissez agir pendant au moins 15 minutes, enfin retirez-le avec de l’eau tiède.

Si ce que vous voulez est d’éliminer les peaux mortes et les impuretés, vous pouvez également faire un gommage puissant avec ce fruit, pour cela vous devez mélanger la pulpe d’une mangue mûre avec 4 cuillères à soupe de flocons d’avoine et de miel, puis appliquer le masque comme s’il s’agissait d’un crème fasiale pendant 10 minutes.

Si vous avez des problèmes d’acné sur le visage, profitez des mangues vertes. Prenez un morceau et faites-le bouillir dans de l’eau, puis, en le refroidissant, appliquez-le sur votre visage et rincez à l’eau tiède de cette manière, vous pourrez profiter des propriétés inflammatoires de la mangue.

