“C’est mauvais et tu n’as pas de pardon”

L’un des faits saillants de la livraison de «Socialité» publiée le samedi 15 février était des images mettant en vedette José, l’un des protagonistes de «L’île des tentations», dans laquelle Il était très à l’aise de revoir certains de ses partenaires de compétition. Un visage inconnu jusqu’à présent par la garde civile depuis a toujours été tenu à l’écart de toutes les commotions à l’intérieur et à l’extérieur du programme. De plus, nous avons appris qu’au-delà de son amour de la poésie, il est également écrivain.

Caméra cachée à José dans «Socialité»

Récemment, cette a publié son premier livre de poèmes, appelés “# jaquematerománticos”. C’est précisément l’appât que «Socialité» avait l’habitude de pouvoir contacter. Une équipe du format voulait acheter une copie quand, étonnamment, il était Joseph lui-même qui est apparu personnellement pour livrer le livre. Le journaliste s’est fait passer pour un garçon qui voulait offrir un cadeau à sa petite amie, et après avoir écrit une dédicace, a commencé une conversation avec le garçon qui a conduit à le participant de «L’île des tentations» a parlé sans aucun filtre de ce qu’il vivait en République Dominicaine et ce qu’il pense de ses camarades de classe.

Accusation contre Fani

“Fani a été mauvais, ce n’est pas désolé“, ce fut l’une des confessions les plus étonnantes de José, mais il ne s’est pas arrêté là contre son ancien partenaire. “C’est mauvais parce que quand tu blesses consciemment une autre personne, c’est mauvais.”, A poursuivi José. L’opinion sur Fani ne s’arrête pas là et c’est que le garçon voulait aussi souligner que tout ce qu’il a fait il a fait devant les caméras: “Et à la télévision! Avec ton petit ami de sept ans, et alors vous êtes tous les deux assis sur le bûcher et riez en regardant les vidéos“, A fait remarquer José, faisant référence au feu de joie de la confrontation qui a signifié la fin du couple en réalité.

Parlez de votre propre relation

José et Adelina se sont avérés à tout moment être le couple le plus stable des cinq candidats, ce dont il est sûr: “J’étais clair que je ne serais pas tenté parce qu’aucune fille, être amoureuse ne peut me faire tomber. »Cela, il l’a démontré à tout moment avec son comportement exemplaire parmi les autres garçons de l’île, c’est pourquoi le garçon a avoué qu’il ne voudrait pas revenir:« Je Je répéterais sans aucun doute parce que j’allais vraiment tester la relation“Il n’a pas hésité non plus à montrer son côté le plus vulnérable, déclarant que” j’ai blessé Adelina plusieurs fois, mais inconsciemment “. Le garçon a également voulu reconnaître ses erreurs, a avoué que “Je ne suis pas non plus un saint et j’ai pu me conduire mal”, mais n’a pas hésité à souligner à tout moment qu’il est très amoureux de son partenaire.

