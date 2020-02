«C’est nous»: vous êtes gros, je suis ancien, nous sommes magnifiques – Meilleures citations de télévision

C’est dimanche à TVLine, et cela ne peut signifier qu’une chose: un autre lot de citations de la semaine est là!

Comme le veut la tradition, nous avons compilé sept jours de dialogue télévisé de premier ordre, issus de comédies, de drames et de séries non scénarisées.

Cette fois-ci, nous avons un choix de mode discutable de Patrick de Schitt’s Creek, une évaluation passionnée de la carrière de Fleetwood Mac sur High Fidelity (lire le récapitulatif de la première de la série), le clin d’œil du quartier à un couple d’amis bien-aimés et un négatif inattendu négatif examen des voyages dans l’espace sur Star Trek: Picard.

Également présenté dans le résumé de cette semaine: des doubles doses de Grey’s Anatomy et The Conners, ainsi que des extraits sonores de This Is Us, Prodigal Son, Criminal Minds, Survivor et plus de spectacles.

Consultez la galerie ci-jointe – ou cliquez ici pour un accès direct – puis cliquez sur les commentaires et dites-nous si nous avons manqué l’un de vos favoris!

