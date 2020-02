C’est officiel: Baby Driver 2 est déjà en développement

Le retour de Baby Driver: The Crime Apprentice était plus qu’imminent, mais finalement une rumeur. Cependant, tout semble indiquer que nos prières ont été entendues et Un jour, nous verrons Baby Driver 2 avec tout et la distribution originale de la première bande.

Selon Geeks WorldWide, Sony a finalement donné son feu vert à la suite de Baby Driver, du réalisateur Edgar Wright. GWW dit que les informations sont complètement officielles, il n’y aurait donc pas beaucoup de raisons de se méfier d’eux, en plus du fait que ce n’est pas une nouvelle que Wright a été très excité, travaillant sur le script de Baby Driver 2. Même il l’a révélé en 2018, que le film pourrait être prêt dans deux ans … et suivant les chiffres, la date est sur le point d’être remplie.

Bien que Baby Dirver 2 n’ait pas encore de synopsis officiel, il semble que Wright inclura un nouveau protagoniste qui se tiendra entre Deborah (Lily James) et Baby (Ansel Elgort).

Bien sûr, le film n’a pas encore de date de sortie établie, mais Wright devrait commencer le tournage cette année, après avoir terminé le tournage de sa nouvelle série HBO Max, Tokyo Vice.

Jon Bernthal, Michael Peter Balzary et CJ Jones seront également de retour dans Baby Driver 2.

