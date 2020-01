C’est passé! La petite amie de Luis Miguel l’a montré à Aracely Arambula pour l’agacer

La petite amie de Luis Miguel est beaucoup plus jeune qu’Aracely Arámbula

20 janvier 2020

Le chanteur Luis Miguel C’est sans aucun doute le soleil du Mexique, et donc tout le monde le sait, il est très rare que quelqu’un ne connaisse même pas une chanson luismi. La vérité est qu’il a été lié à de belles femmes dans le monde du divertissement comme tous les acteurs.

Un de ses plus grands amours était Aracely Arambula que leur séparation a sans aucun doute provoqué une grande controverse car ils ont en commun un fils qui ressemble beaucoup à Luis Miguel. Mais comme tout dans la vie suit, Luismi a trouvé un nouvel amour.

La nouvelle petite amie de Luis Miguel est tout simplement magnifique et a gagné des milliers de cœurs, car Millie Gould est un modèle de piste chéri et, comme si cela ne suffisait pas, elle est très jeune. Sa beauté a volé des regards et a suscité des émotions.

Dans le compte Instagram officiel de Millie Gould, nous avons observé une carte postale qui a fait sensation car son visage est spectaculaire. Le pied de la photo de la petite amie de Luis Miguel sont des coeurs et des fleurs purs.

Parmi les commentaires sur l’image, nous mettons en évidence “Mollie, tu ne parles pas espagnol?” “Mon look préféré de vous !!!” “Vous n’avez besoin d’aucun type de maquillage. !!! Vous êtes tout simplement spectaculaire bellaaaa” “Si vous vous sentez si belle parce que je ne doute pas que vous l’êtes … vous devriez laisser moins de calata dans vos photos”

