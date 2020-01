C’est passé! Natti Natasha avec un pantalon ouvert et montrant le noir sous OMG!

La Dominicaine a laissé son pantalon ouvert pour exposer toutes ses compétences.

16 janvier 2020 07:55

Quand il a mis le surnom “le dur du dur”, Natti Natasha Il s’est consolidé comme l’un des plus grands représentants du monde de la musique urbaine et aussi l’un des plus beaux et sensuels.

Avec 33 ans, une figure de rêve et un visage sensationnel; Cette femme se projette comme une déesse: sûre d’elle et de son pouvoir … Comme si elle savait que le monde lui appartient.

Dans le cadre de cette attitude forte et audacieuse qui la caractérise, le précieux Natti Natasha Il a posé pour une photo qui a été laissée pour l’histoire: avec son pantalon ouvert et montrant tout le corps noir caoutchouté qu’il avait en bas.

L’image, qui a été publiée par un club de fans de l’artiste, a laissé beaucoup de voix non seulement pour ce à quoi elle ressemblait, mais pour la perfection du corps de l’interprète de “La meilleure version de moi”.

Et si vous zoomez sur la photo, les courbes de Natti sont à peine croyables! Vraiment, quelle femme tu es Natti Natasha! Vous êtes et resterez le dur du dur!

