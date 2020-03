C’est passé! Shakira pose comme ça pour que tout le monde voie leur démolition, comme c’est osé!

Shakira éblouit à nouveau tout le monde avec ses mouvements mythiques.

4 mars 2020

Shakira est sans aucun doute l’une des chanteuses latino-américaines les plus importantes et les plus aimées du monde, en raison de son grand talent, de sa beauté et de son professionnalisme qui a séduit des milliers de personnes dans le monde.

La belle chanteuse Shakira a commencé à faire ses premiers pas dans le monde artistique en 1990 et depuis lors, elle a montré un grand engagement dans le monde de la musique.

Récemment, en enquêtant un peu sur YouTube, nous avons trouvé une vidéo, qui a surpris les fans de l’artiste, car dans le matériel audiovisuel, vous pouvez voir Shakira porter un bikini audacieux en posant devant la caméra.

Il est important de mentionner que la vidéo dont nous parlons date des premières années artistiques de Shakira afin que nous puissions la voir porter ses beaux cheveux bruns naturels.

Parmi les commentaires des utilisateurs de la plateforme, nous soulignons: «Comme c’était beau ici… quels petits yeux… Aux cheveux noirs…» et «À vrai dire, cette 100 shakira latine à la beauté naturelle me plaît plus que la version “Americanized and bottle blonde” Comme chercher une identité différente et renier ses racines. Comme si vous aimez le trigena et la belle shakira et si vous le souhaitez. “

