“C’est pire qu’une grippe, il y a des gens qui meurent”

Quand il semble que les bulos se propagent plus rapidement que les données et la maladie elle-même, Pablo Motos a proposé de faire la lumière sur le coronavirus profitant de la visite de José Ramón de la Morena à «El hormiguero». Cependant, les explications du présentateur n’ont convaincu presque personne, recevant un barrage de critiques à travers les réseaux sociaux pour avoir propagé l’hystérie collective pendant les heures de pointe.

Pablo Motos parle du coronavirus dans ‘El hormiguero’

Pour commencer, Motos s’est penché sur l’origine du virus: “Nous devons revoir le concept que nous avons de nous-mêmes et ce que nous avons des Chinois qu’ils sont négligents. Voyons voir si ça va être l’inverse“De la Morena a répondu surpris:” Je pensais qu’ils étaient très porcelets et qu’ils nous l’avaient envoyé ici. “De plus, l’annonceur a dit qu’au début” il soupçonnait Trump. “” Bien sûr, c’est tellement mauvais que ça va à tout “Motos réfléchis.

Le présentateur s’est intéressé aux conséquences possibles du virus dans le monde du football. “Qu’ils commencent à reporter des matchs, à les faire à huis clos … Je ne crois pas. Pourquoi avec le coronavirus et pas avec la grippe?”, S’est demandé De la Morena. Moto a alors décidé de faire un discours sur la maladie, sûr qu ‘”il y a beaucoup de mauvaises informations, maintenant plus que jamais”“.

“C’est une nouvelle maladie, avec laquelle il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore connues, bien qu’elles soient dérangeantes. La chaleur peut bien faire et il se peut qu’au printemps il meure, mais Ça pourrait aussi être compliqué et ce n’est pas une blague, ce n’est pas une grippe“Motos a dit.” Docteur Pablo, vous me laissez pagayer “, a reconnu l’invité.

“Ce n’est pas bon de boire de la cocaïne pour la guérir”

En regardant les données, Motos a déclaré que “80% se rétablissent sans aucun traitement spécial, mais une personne sur 6 développe la maladie sérieusement.” Après Il a rappelé les recommandations sanitaires: “Hygiène des fesses, lavez-vous les mains fréquemment, ne touchez pas votre visage et si vous êtes avec une personne infectée, éloignez-vous d’un mètre. “

Semant l’alarmisme, il est entré “le pire scénario“, qui selon Motos” bien qu’il soit désagréable de dire, c’est que cela devient une pandémie. “” On a dit beaucoup de mensonges: il n’est pas transmis par les moustiques, les animaux de compagnie, il n’est pas bon de prendre de la cocaïne pour éliminer le coronavirus, l’urine ne le fait pas guérir … Beaucoup de connard a été dit. Sur la page de l’OMS est tout, arrêtez les vidéos YouTube et les histoires étranges. Ce n’est pas une blague, c’est pire qu’une grippe. Il y a des gens qui meurent“s’installa le présentateur.

Ce qui me manquait, Pablo Motos jouant au docteur en parlant de #coronavirus dans #DeLaMorenaEH

– M ???? (@ casasola_89) 2 mars 2020

pour vous la définition de la pandémie de motos M. Pablo, qui semble que vous n’ayez pas très bien entendu 🙂 🙂 #DeLaMorenaEH pic.twitter.com/MZJgRwXDaK

– tabou ???? || (@ bledrum0) 2 mars 2020

Je m’indigne que Pablo Motos parle du coronavirus dans l’Hormiguero.

La désinformation utilisée à la télévision est la pire combinaison. Tissu Go

– Elisa Cachele (@ Elisa_He15) 2 mars 2020

Monsieur Pablo Motos, la grippe n’est pas une blague, près d’un million de personnes meurent chaque année. Le coronavirus est moins mortel qu’une grippe. S’il est signalé, informez-vous bien. Écoutez Fernando Simón dont il a besoin #DeLaMorenaEH

– Alejandro Pr Rv (@Ale_PRSmile) 2 mars 2020

#DeLaMorenaEH Olé les coups de Pablo Motos. Ici, le dicton très intelligent que les gens meurent du Coronavirus. Les sept mille morts en ESPAGNE l’an dernier de la grippe commune sont maintenant morts-vivants … Un énorme De La Morena, un morceau de zasca l’a frappé …

– M. Scrooge (@ nous célébrons) le 2 mars 2020

Pablo Motos disant que le coronavirus n’est pas une blague, qu’il y a des gens qui meurent, que ce n’est pas une grippe.

C’est que la grippe n’est jamais morte.

– I (@TimRiggins____) 2 mars 2020

Le «docteur» Pablo Motos alarmant profite de son impact médiatique. Très dangereux. #DeLaMorenaEH

– Veritas Nunquam Perit (@PeritNunquam) 2 mars 2020

Avoir un programme aux heures de grande écoute, ce que vous venez de faire avec le coronavirus Pablo Motos devrait avoir des conséquences criminelles. Créer une psychose collective. #DeLaMorenaEH

– Alvaro J (@AlvaroZj) 2 mars 2020

.