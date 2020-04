C’est prévu bientôt! – HITC

Il a déjà atteint des téléspectateurs ailleurs, alors voyons comment regarder la saison 6 de Schitt’s Creek au Royaume-Uni.

En ce moment, la télévision est tout…

Beaucoup d’entre nous ont beaucoup plus de temps libre dans les circonstances actuelles. Avec ce temps, il est souvent souhaitable de rechercher l’évasion, c’est là qu’une grande variété de grands spectacles entre en jeu.

Un certain nombre de publics ont décidé de regarder enfin certains des spectacles les plus acclamés du siècle jusqu’à présent, tandis que d’autres sont plus déterminés à se tenir au courant des tendances plus récentes, en se concentrant sur des efforts comme Tiger King, etc.

Cependant, il est sûr de dire que nous avons tous montré que nous priorisons sans réserve.

Pour beaucoup, une de ces émissions est Schitt’s Creek, qui est actuellement louée pour une sixième saison stellaire. Malheureusement, il a atterri dans certains territoires plus tôt que d’autres, mais prenons un moment pour mettre en lumière son arrivée au Royaume-Uni.

Comment regarder la saison 6 de Schitt’s Creek au Royaume-Uni

La saison 6 de Schitt’s Creek sortira au Royaume-Uni sur Netflix le jeudi 14 mai 2020.

Bien que cela puisse décevoir certains fans, cela vaut certainement la peine d’attendre. Après tout, c’est la dernière saison!

Dans une conversation avec Variety, Dan Levy a parlé de la fin de la série, déclarant: «Cela semblait bien, et c’était sensé, et c’était quelque chose vers quoi nous nous dirigions… Dès le début, il était vraiment important pour moi que cela ne portait pas sur le nombre d’épisodes, il ne s’agissait pas de «Continuons»; il s’agit de «Où vont ces personnages? Jusqu’où pouvons-nous aller avant de commencer cette ère de la télévision que nous avons tous remarquée dans d’autres émissions où vous êtes vraiment à la recherche d’une histoire? “

Il a poursuivi: «Une grande partie de ce spectacle est enracinée dans ces petites révélations pour les personnages et la lente combustion et la croissance et le changement lents de ces personnages, il s’agissait donc vraiment de trouver le point où nous nous sentions prêts. Et c’était la fin de la saison 6. »

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Les fans font l’éloge de la saison 6 de Schitt’s Creek

Comme beaucoup l’ont déjà vu, il est clair que la dernière saison de l’émission a connu un succès triomphal.

Un certain nombre de fans ont pris le temps de se rendre sur Twitter et d’exprimer leurs pensées, en remerciant six saisons de divertissement de qualité.

Découvrez une sélection de tweets:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

