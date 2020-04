C’est seulement la première semaine et nous avons le premier scandale de la saison

Bien que The Bachelorette soit en attente en raison d’un coronavirus (COVID-19), les fans de Bachelor ont de la chance. Le nouveau spin-off musical du Bachelor The Bachelor Presents: Listen to Your Heart a été filmé bien avant que le coronavirus ne ferme de grands rassemblements et que toute la saison soit amorcée et prête à partir. Lundi soir, les téléspectateurs ont pu voir le premier épisode de la saison et disons simplement que si vous craigniez que cette émission soit ennuyeuse par rapport aux autres, la première aurait certainement dû mettre fin à ces craintes.

Écoutez votre cœur | John Fleenor via .

JAMIE, TREVOR

Quelle est la prémisse de «Listen to Your Heart»?

Alors, rappelez-vous comment Jed Wyatt a essentiellement joué dans la saison de Hannah Brown de The Bachelorette pour promouvoir sa musique et avait une petite amie tout le temps où il concourait pour épouser Brown? Eh bien, la production a vraiment pris le scénario de Wyatt et a fonctionné avec. Maintenant, sur Listen to Your Heart, être sur la scène pour chanter et montrer vos talents musicaux ne vous place plus dans la catégorie «ici pour les mauvaises raisons».

Ainsi, pendant la saison de six semaines, 20 musiciens célibataires sont amenés dans un manoir à Los Angeles où ils sont encouragés à trouver l’amour ou à rentrer chez eux. Comme c’est la norme dans le monde du baccalauréat, certaines personnes auront rendez-vous chaque semaine et des cérémonies de roses détermineront qui est envoyé. La saison inclura des invités musicaux comme Kesha et Jason Mraz et des stars du Bachelor.

Le premier scandale de la saison

Ce n’est pas une émission de licence sans drame, non? Donc, même à mi-chemin du spectacle, la chanteuse Jamie Gabrielle s’est retrouvée dans un triangle amoureux avec Ryan Neal et Trevor Holmes.

“C’est comme, la dernière position dans laquelle je pensais être”, a déclaré Gabrielle. “Ryan et Trevor, ce sont vraiment des gars incroyables et authentiques. Je suis tellement confus. Et je ne suis ici que depuis quelques heures, mec. “

Mais ce n’est pas le drame en soi. Après tout, tout est juste en amour et en roses, non? Le vrai drame survient plus tard lorsque des rumeurs selon lesquelles Holmes tromperait sa petite amie apparaissent dans la promo du prochain épisode.

Apparemment, lorsque la nouvelle candidate Natascha Bessez entre dans le manoir, elle révèle le passé de Holmes.

«Je connais Trevor parce que je suis amie avec son ex», dit-elle dans la promo. “Le mensonge et la tricherie – tu vas le dire à Jamie?”

Mais ce n’est pas le premier que nous ayons vu des manières de tricherie de Holmes. Dans une autre bande-annonce, la tricherie est également mentionnée.

“Le mensonge et la tricherie – est-ce arrivé?” Demande Holmes. «Je vous l’ai dit, il y a eu une certaine tricherie émotionnelle», répond-il.

Que s’est-il passé d’autre lors de la première?

Matt Ranaudo a également obtenu une carte de date hier soir. Rudi pensait qu’il la choisirait comme ils l’avaient déjà eu quelques conversations mais à la place, il a choisi Mel Taevin.

Le cocktail était au centre du drame car Rudi ne pouvait pas se remettre de ne pas être choisi pour le rendez-vous de Ranaudo. Gabrielle avait encore du mal à décider avec qui elle irait.

«Je suis confuse et je ne me fais pas confiance du tout», a-t-elle déclaré aux caméras. «C’est si difficile parce que je ne veux jamais vivre avec des regrets. J’ai déjà fait cette erreur. Je ne veux pas prendre la mauvaise décision et j’ai l’impression de toujours le faire. “

En fin de compte, elle a choisi Holmes mais Rudi a choisi Neal alors peut-être que nous aurons la chance de voir Neal et Gabrielle retrouver leur chemin l’un vers l’autre.