C’est son passé télévisuel

Il est courant que les candidats à l ‘«Operación Triunfo», qui recherchent depuis plusieurs années leur place dans l’industrie musicale, fassent partie de la télévision à un autre moment. Cependant, Bruno l’a fait curieusement très proche de Roberto Leal, donc l’ensemble du programme Gestmusic n’était pas sa première réunion télévisée.

Le candidat de «OT 2020» fait partie du groupe Toompak, qui se consacre à l’exécution de spectacles de percussions durables. Ses membres recherchent des moyens de faire de la musique avec des objets de la vie quotidienne et C’est ce travail qui les a amenés à participer à «Go crack», un programme présenté par Leal lui-même et où les deux ont convenu et se sont réunis précédemment que le Gala 0 le 12 janvier.

Le groupe musical a assisté à la première de «Vaya crack» le 14 septembre pour faire partie de l’un des tests musicaux du programme. Ils devaient effectuer deux rythmes à travers le son produit par les bouteilles en plastique et les ballons de basket pour les candidats de deviner s’ils étaient identiques ou différents.

Votre passage à travers «Les nuits monumentales»

Cependant, ‘Vaya crack’ n’est pas le seul espace RTVE dans lequel Bruno était présent avant son entrée à l’Académie dirigée par Noemí Galera. Toompack faisait partie de l’offre de «Les nuits du monumental» dans lequel l’entité publique est engagée dans la musique de l’Orchestre et du Chœur RTVE et des artistes établis. Le programme auquel ils ont participé était le quatrième et diffusé le 16 novembre 2019.

