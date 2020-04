C’est super simple! Ici, nous vous apprendrons à cuisiner les délicieux rouleaux à la cannelle

Vous adorerez cette recette incroyable du début à la fin, car elle est très facile à faire et elle vous aidera également à vous concentrer beaucoup plus, car vous devez suivre chaque instruction étape par étape.

18 avril 2020 22h22

De même, Rouleaux à la cannelle Elles sont extrêmement délicieuses, en fait à ce jour je n’ai même pas rencontré une personne qui n’aime pas ces douceurs, c’est pourquoi nous vous avons préparé une recette à réaliser et ainsi surprendre votre famille ou votre palais.

Délicieuse recette de

Rouleaux à la cannelle

Pour commencer, vous devez rechercher les ingrédients suivants:

3 tasses de farine de blé, 1 cuillère à soupe de levure sèche, 1 œuf, 1/4 tasse de beurre fondu, 1/4 tasse de sucre, 1/4 tasse de crème épaisse, 1/4 tasse d’eau chaud, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de sucre et 1 cuillère à café de vanille ne devraient jamais manquer.

La première chose que vous devez faire est d’ajouter la levure avec la cuillère à soupe de sucre dans un bol de taille considérable, puis ajoutez un peu d’eau chaude, après cela déplacez-la un peu et laissez-la reposer pendant environ 10 minutes.

Après le temps, commencez à ajouter la crème, le beurre fondu, l’œuf, le sel, le sucre, la vanille et enfin les 3 tasses de farine respectives, pendant que vous ajoutez chaque ingrédient que vous devez pétrir jusqu’à ce que vous obteniez un mélange élastique, et qu’il se détache du bol que vous utilisez.

Pour le fourrage, Vous allez avoir besoin de cannelle en poudre, 1 tasse de cassonade et une demi-tasse de beurre fondu.

Peignez d’abord toute la pâte aplatie avec le beurre fondu, puis mélangez la tasse de sucre avec la cannelle et le résultat va l’étaler sur le beurre, puis roulez pour former un cylindre.

Ensuite, il commence à couper pour le façonner Rouleaux de cannelle, Laissez-le reposer pendant une heure, après le temps, portez-le au four à 200 ° C pendant 25 ou 30 minutes et vous êtes prêt! Vous pouvez commencer à les dévorer, bien que nous vous conseillons de les laisser refroidir un peu en premier.

.