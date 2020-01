C’est tout ce qu’il y aura dans la 7ème édition du CDMX Material Art Fair

La 7e édition du CDMX Material Art Fair est arrivée! Vous savez, comme chaque année, cette foire donnera de l’espace à de nouvelles propositions artistiques, des galeries, des voix indépendantes dans l’art contemporain, des exposants, des performances live – comme Listening Material, un nouveau programme dédié aux performances live basées sur le son -, et bien d’autres choses à réaffirmer comme point de référence pour différentes foires d’art en Amérique latine.

Dans cette édition, qui se tiendra pour la troisième fois consécutive au Fronton Mexique – à côté du Monument à la Révolution – du 7 au 9 février 2020, une capacité de 20 000 visiteurs est attendue. Mais quelles galeries y aura-t-il ou quoi de neuf? Voilà, la liste comprend 78 galeries de 21 pays et 37 villes, la plus grande à ce jour.

Il y aura de nouvelles galeries nationales et internationales, par exemple, les galeries Kurimanzutto et OMR à Mexico participeront pour la première fois, ainsi que Serpentine Galleries et Whitechapel, de Londres –des plus importants de la capitale anglaise-. Mais aussi, ce sera le retour de plusieurs des galeries les plus importantes du Mexique dans la section principale, comme LABOR, joségarcía, mx, Lodos, Agustina Ferreyra et Lulu. (Ici vous pouvez trouver plus d’informations)

Les autres exposants présentés pour la première fois dans Material sont: hunt kastner, Prague; High Art, Paris; Simone Subal, New York; Crise, Lima; Misako & Rosen, Tokyo; Piktogram, Varsovie; Art: Concept, Paris; et Union Pacific, Londres, entre autres.

Et faites attention aux talents nationaux, car plusieurs galeries internationales présenteront cette année des artistes mexicains, dont ELASTIC de Stockholm, avec Rodolfo Díaz Cervantes; Syndicate, Los Angeles, avec Débora Delmar; Galerie Thierry Goldberg, New York, avec María Fragoso; et Instituto de Visión, Bogotá, avec Carmen Argote et Ana Roldán.

“Cette année, nous avons ajouté des noms très impressionnants à notre liste d’exposants. Il témoigne du prestige croissant de Material au niveau international, ainsi que du travail acharné que notre équipe a consacré à la construction d’un salon aussi unique », a déclaré Rodrigo Feliz, partenaire et directeur des exposants de Material.

Le programme VIP revient au CDMX Material Art Fair

Et si le vôtre est de vous emmener absolument tout le temps du monde pour apprécier l’art et prendre les choses à votre rythme et avec tout le confort possible, dans cette édition, Material relancera son programme VIP en tant qu’invité en dédiant l’ensemble du jeudi 6 février aux invités. «Nous voulons réaffirmer notre responsabilité en tant qu’hôtes de créer des expériences exceptionnelles et inoubliables pour nos assistants les plus distingués. De plus, nous voulons souligner l’importance de ce que font nos membres, pas seulement qui ils sont. »

Et il aura aussi son côté culinaire …

Dans le but d’élever la gastronomie du salon pour qu’elle soit au niveau de sa programmation et de sa production, Matière a invité Kenny Curran (ancien chef de cuisine de Cala du groupe Contramar à San Francisco), pour créer le Matériel de cantine; un restaurant mexicain décontracté, conçu en collaboration avec l’équipe créative de la foire. Vous trouverez ici un menu axé sur les légumes avec des ingrédients locaux, des tortillas de maïs fraîches et une liste unique de vins naturels.

Et pour prendre un verre, le bar d’art de New York, Beverly’s, fera sa sixième présentation à la foire, là pour vous donner le temps de boire un verre en chemin.

L’inauguration de Material aura lieu le vendredi 7 février de 12h00 à 20h00. La foire se poursuivra le samedi 8 février de 12h00 à 20h00 et le dimanche 9 février de 12h00 à 19h00. Le coût général d’une journée à la foire est de 200 $ pesos, avec des remises de 100 $ pesos pour les enseignants, les étudiants et les seniors. Vous pouvez acheter des billets en ligne via fronticket.com.mx. Achetez vos billets ici!

LISTE COMPLÈTE DES EXPOSANTS 2020

SECTION PRINCIPALE

(bis) | bureau de projet, Cali, Colombie

AA | LA, Los Angeles, États-Unis

ALMANAQUE photographique, Mexico,

Mexique

Andréhn-Schiptjenko, Stockholm, Suède / Paris,

La France

Aoyama Meguro, Tokyo, Japon

Art: Concept, Paris, France

Bockley Gallery, Minneapolis, États-Unis

Bombón Projects, Barcelone, Espagne

MEAT, Bogotá, Colombie

Chez Mohamed, Asnières-sur-Seine, France

Objets d’art de Chine, Merida, Mexique

Climat, Milan, Italie

co. (projets d’entreprise), Minneapolis, USA

Crise, Lima, Pérou

Damien & The Love Guru, Bruxelles, Belgique

Downs & Ross, New York, États-Unis

ELASTIC Gallery, Stockholm, Suède

EMBAJADA, San Juan, Porto Rico

Et al. San Francisco, États-Unis

Future Gallery, Mexico, Mexique / Berlin,

Allemagne

Galerie Agustina Ferreyra, Mexico,

Mexique

Galerie Emanuel Layr, Vienne, Autriche / Rome, Italie

Galerie Jerome Poggi, Paris, France

Galleria Macca, Cagliari, Italie

High Art, Paris, France

Hunt Kastner, Prague, République tchèque

Institut de vision, Bogotá, Colombie

Jack Hanley Gallery, New York, États-Unis

joségarcía, mx, Mexico / Mérida, Mexique

Kurimanzutto, Mexico, Mexique / Nouveau

York, États-Unis

MAIN D’ŒUVRE, Mexico, Mexique

LETO, Varsovie, Pologne

L’INCONNUE, Montréal, Canada

Boue, Mexico, Mexique

Lulu, Mexico, Mexique

Lyles & King, New York, États-Unis

M. LeBlanc, Chicago, États-Unis

Machete Gallery, Mexico, Mexique

Martos Gallery, New York, États-Unis

MISAKO & ROSEN, Tokyo, Japon

Nir Altman, Munich, Allemagne

OMR, Mexico, Mexique

PEANA, Monterrey, Mexique

Piktogram, Varsovie, Pologne

Projet Pangée, Montréal, Canada

RIBOT, Milan, Italie

Sans titre (2016), Paris, France

Simone Subal Gallery, New York, États-Unis

SKETCH, Bogotá, Colombie

SMART OBJECTS, Los Angeles, États-Unis

Sophie Tappeiner, Vienne, Autriche

SPERLING, Munich, Allemagne

L E P I L L ®, Istanbul, Turquie

Galerie Thierry Goldberg, New York, États-Unis

GALERIE TOMIO KOYAMA, Tokyo, Japon

Union Pacific, Londres, Royaume-Uni

VEDA, Florence, Italie

VITRINE, Londres, RU

SECTION DES PROJETS

Alienze, Lausanne, Suisse

Casa Equis, Mexico, Mexique

Deslave, Tijuana, Mexique

Ed Video, Guelph, Canada

Espositivo, Madrid, Espagne

Projets sur le terrain, New York, États-Unis

TRÈS Galerie, San Cristobal de las Casas, Mexique

Ginny sur Frederick, Londres, RU

Janet40, Mexico, Mexique

Lagos, Mexico, Mexique

MARGEN, Santiago, Chili

NERI | Barranco, Mexico, Mexique

new jörg, Vienne, Autriche

Rivera, Mexico, Mexique

Silicone Hall, Mexico, Mexique

Shivers Only, Paris, France

Syndicate, Los Angeles, États-Unis

Ulterior Gallery, New York, États-Unis

PRÉSENTATIONS SPÉCIALES

Beverly’s, New York, États-Unis

Serpentine Galleries, Londres, RU

Whitechapel Gallery, Londres, RU

MATÉRIEL DE LECTURE

Au-delà, Puebla, Mexique

CECI EST UN LIVRE, Mexico, Mexique

Calipso Press, Cali, Colombie

Can Can Press, Mexico, Mexique

Éditions Club del Prado, Buenos Aires, Argentine

Ediciones Hongrie, Mexico, Mexique

éditions sans fin, New York, USA

ESPAC, Mexico, Mexique

Bosques House, Mexico, Mexique

Façadomy, New York, États-Unis

GenderFail, New York, États-Unis

Gold Rain, Querétaro, Mexique

Inventory Press, Los Angeles, États-Unis

Issue Press, Grand Rapids, États-Unis

Juan de la Cosa / Jean de la chose, ville de

Mexique, Mexique

Motto Books, Berlin, Allemagne

Edition Patrick Frey, Zurich, Suisse

Pegacorn Press / Caroline Paquita-Kern, Nouveau

York USA

Polvoh Press, Oaxaca, Mexique

Sharjah Art Foundation, Sharjah, Émirats arabes unis

Unis

Terminal Ediciones, Guayaquil, Équateur

Wolfman Books, Oakland

Zolo Press, Mexico, Mexique

[NAME] Publications, Miami, États-Unis

Gato Negro Ediciones, Mexico, Mexique

livre d’art en Chine / Foire du livre d’art abC, Pékin,

La Chine

TERREMOTO, Mexico, Mexique

Atelier de production éditoriale, Mexico,

Mexique

La foudre, Bogota, Colombie

Éditions MP, Mexico, Mexique

Chiquilla I Love You, Mexico, Mexique

PASSAGES MÉDIATIQUES, Mexico, Mexique

IMMATERIAL

Nikima Jagudajev, New York, États-Unis

Adriana Lara, Mexico, Mexique

Manuel Pelmuş, Bucarest, Roumanie

Kris Lemsalu, Tallinn, Estonie (en collaboration avec

Kyp Malone, New York, États-Unis et Barbara

Sánchez-Kane, Mexico, Mexique)

MATÉRIEL D’ÉCOUTE

La sorcière de Texcoco, Mexico, Mexique

Rolando Hernández, Mexico, Mexique

Diego Espinosa, Mexico, Mexique

Sarmen Almond, Mexico, Mexique

Sonidero 13 (ensemble), Mexico, Mexique