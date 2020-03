C’est tout petit! Anitta s’est laissé emporter par les caméras et a balayé les goûts

La chanteuse recommence et laisse ses fans «abasourdis».

2 mars 2020

La belle AnittaEn plus d’être l’une des chanteuses brésiliennes les plus populaires sur les plateformes numériques, elle est la plus recherchée sur les réseaux sociaux pour ses looks incroyables.

L’interprète de “Medicine” étonne tous ceux qui la voient pour ses changements d’image constants, cependant, la célèbre artiste admet qu’elle a un conseiller qui l’aide à mettre en valeur ses meilleurs attributs pour éblouir sur scène.

Ainsi, le compositeur essaie de ne pas passer inaperçu à chaque fois qu’elle est présentée, alors elle choisit d’utiliser des couleurs vives qui favorisent son incroyable beauté.

Comme il l’a démontré à cette occasion, Anitta Il pose hardiment dans une veste couleur moutarde, une toute petite robe noire et de longues bottes en velours qui ne se marient pas du tout avec sa tenue.

Ce message a provoqué de graves commentaires pour Anitta, ce qui fait que la célèbre star est dans le collimateur des spécialistes de la mode pour leurs tenues exagérées.

Et vous, que pensez-vous de cette combinaison?

.