“C’est très gratifiant que les gens pensent à vous pour présenter ‘The Island of Temptations 2′”

Après le succès de ‘L’échelle’ dans sa première saison, Telemadrid ouvre le mercredi 4 mars la seconde avec de nouveaux concurrents et de nouveaux défis. Votre présentateur, Luján Argüelles, Il nous raconte tous les détails de ce qui va arriver, comment il se sent à la tête de ce programme, comment sont vos relations avec ceux qui y participent et comment votre perception de la nourriture a changé depuis que vous conduisez dans cet espace.

De plus, nous profitons de cet entretien avec le présentateur poser des questions sur «L’île des tentations», puisque Mónica Naranjo a confirmé qu’elle ne serait pas dans une deuxième édition, celle d’Argüelles C’est l’un des noms qui sonnent le plus. Nous voulons également savoir ce que vous pensez de Yiya dans «Survivors», car ils étaient compagnons de «A prince for 3 princesses». Et qu’est-il arrivé à la tentative de retour du mot de passe? Pourriez-vous revenir “Qui veut épouser mon fils?”

Luján Argüelles, sur le tournage de ‘L’échelle’

Lorsque vous avez plus de 1 000 personnes qui disent: «S’il vous plaît, aidez-moi», vous ne pouvez pas être avec des gens qui ne mettent pas les piles

La deuxième saison de «L’échelle» est ici. Dites-nous quelles nouvelles le spectateur va rencontrer.

Il y aura des nouvelles concernant les défis qui sont marqués pour les équipes. La saison dernière, trois défis consécutifs non surmontés ont été l’expulsion du programme, car cela montre également que vous n’êtes pas engagé. Pour un tel problème, comme atteindre une vie saine et avec le nombre de personnes que cette année a voulu ou essayé de nous aider, parce que cette année a durci, pour ainsi dire, ce problème. Il y a maintenant cinq défis, qu’ils soient consécutifs ou non, mais s’ils ne sont pas surmontés, vous devez trouver une autre équipe plus engagée que cela. Ensuite, il y a aussi des défis individuels que si vous ne les obtenez pas parce que le membre de l’équipe s’en va et que quelqu’un d’autre sera recherché. Quand vous avez plus de 1 000 personnes qui disent: «S’il vous plaît, aidez-moi», vous ne pouvez pas être avec des gens qui ne mettent pas les piles, non?

D’après ce qui a été vu et d’après ce que vous me dites, les experts seront beaucoup plus durs.

Oui, eh bien, rigoureux, strict ou plus énergique, car nous ne sommes pas dans un concours à utiliser ou dans une réalité. Nous essayons de parvenir à une vie saine avec des gens qui ont de graves problèmes à cet égard. Donc, vous devez être rigoureux et strict, vous devez être convaincu et vous devez aimer.

Et comment allez-vous être présentateur? Lors de la première saison, nous vous avons également vu de la canne avec les concurrents que vous lui avez également dit.

Savez-vous ce qui se passe à mon avis? Je pense qu’il n’est jamais difficile d’être amis et aussi francs, honnêtes et sincères. Je ne me considère pas comme une personne de la canne à sucre, mais si je pense à quelque chose et que je pense aussi que cette pensée peut vous aider, alors je vous le dirai. Parfois avec un ton plus fort et parfois avec un ton plus doux ou empathique.

Si au final c’est fait pour eux …

Bien sûr, celui qui a besoin et doit avoir une vie plus saine, car médicalement ce n’est pas bien, c’est le concurrent. Donc, quand je vous dis quelque chose sans ambages, c’est pour votre propre bénéfice. Je suis parfait dans toutes mes analyses, je suis dans mon poids santé. Donc, vous le faites parce que vous comprenez que vous devez dire des choses comme ça pour vous réveiller à un moment donné. Ou parfois d’une manière beaucoup plus aimante parce que vous les voyez beaucoup plus découragés et de cette façon vous comprenez qu’ils vous comprendront mieux.

Depuis la première saison, je ne suis pas revenu, et vois que j’étais fan, pour ne sentir même pas une pépite. Je meurs!

Je suppose que vous apprendrez également beaucoup de nutrition et de statistiques que le public hallucine lorsque les pourcentages sont affichés.

Je deviens fou. Depuis hier, nous enregistrons les pièces et les histoires, ma fille ne mange plus de fromage. Oubliez déjà de me faire une publicité pour le fromage, car ils ne m’appelleront plus, mais ça ne va plus manger de fromage. Ou je sais, depuis l’année dernière, depuis la première saison, je ne suis pas revenu, et vois que j’étais fan, pour ne pas sentir même une pépite. Je meurs! Je veux dire … Horreur! Au secours! Non! Une pépite, s’il vous plaît, aidez-moi! Ma fille quand elle est avec d’autres amis, bien sûr, je ne vais pas lui faire l’étrange et l’étrange, et en plus elle ne comprendra pas pourquoi la pépite ne le fait pas, mais au moment où je considère qu’elle comprend, je vais lui dire : “Ecoute, ma fille, c’est une pépite, tu vas voir comment tu ne la manges pas.”

Êtes-vous satisfait des résultats des candidats, comment avez-vous obtenu toute la première édition?

Eh bien, j’aurais aimé qu’un concurrent ait profité davantage de l’opportunité qui s’est ouverte, car il n’est pas habituel que vous ayez à votre disposition un nutritionniste, un médecin généraliste, un psychologue et un entraîneur personnel. C’est un suivi et, d’une manière ou d’une autre, des objectifs à atteindre chaque semaine, ce qui doit être une discipline … c’est une grande opportunité.

Luján Argüelles, où les concurrents de «La balance» sont pesés

Face à la deuxième saison, dites-nous quelques surprises qui nous attendent des concurrents.

Je dis toujours que l’intérêt des gens et des choses n’est parfois pas apparent, mais si vous le cherchez, vous l’avez. Donc, je trouve toutes ces choses très intéressantes. À tous. Pour leur vie, pour leurs histoires, pour leurs relations personnelles, pour les objectifs qu’ils veulent atteindre … Pour beaucoup de choses qui seront découvertes. La réunion du participant prend également des semaines.

Dites-nous ce que c’était ou ce qui est de ce pilote que vous avez enregistré à la fin de l’année pour Bulldog.

J’ai fait un pilote merveilleux et hilarant et j’ai passé un bon moment. Voici ce qui suit: “Et quelle décision a été prise?” La décision n’est pas prise par moi. “Et que s’est-il passé?” Comme je viens de le présenter, j’ai une voiture à la porte, ils m’emmènent chez moi et maintenant.

Et tu ne sais plus rien.

Ou à trois mois … Comme ce sont des décisions que je ne prends pas et là échappe déjà à votre contrôle, c’est comme quand un enfant quitte Erasmus pour étudier au Canada, ça échappe à votre contrôle.

Vous avez toujours été l’un des noms les plus célèbres de “ L’île des tentations ” et plus depuis que Monica Naranjo a déclaré qu’elle ne serait pas dans la deuxième édition. À quoi ressembleriez-vous Y a-t-il eu une proposition?

J’adore cette émotion de “parce que vous êtes l’un des noms les plus connus, car partout, dans les piscines, en numéro un, par exemple”.

Il est très gratifiant que les gens se souviennent de vous pour présenter «L’île des tentations»

Cela vous frappe vraiment ce programme.

Le travail digne, alors, que les gens se souviennent de vous, que les gens considèrent qu’ils veulent vous voir à l’écran et profiter avec vous, que les partenaires médiatiques spécialisés font leur classement et dans leur décision, s’ils devaient prendre Une décision pense à toi, ne signifie pas que tu veux, ne veux pas ou arrête d’aimer. Ce sera une décision qui viendra, sera prise ou non. Si vous me dites: “Hé, Luján, ils t’ont mis dans les piscines, qu’en penses-tu?” Hé, eh bien, un éternel merci à tout le monde parce qu’ils se souviennent de vous et qu’ils vous considèrent et vous aiment et vous nomment et en quelque sorte même dans les réseaux que beaucoup se battent, car c’est très gratifiant.

Il n’y a donc pas eu de proposition.

Aujourd’hui je sors peut-être et une voiture me roule dessus. Les choses doivent toujours être quand elles ne dépendent pas de vous parce qu’elles ne dépendent pas de vous. Ce n’est pas votre programme, ce n’est pas votre producteur, ce n’est pas votre chaîne … “Non, ils m’ont dit que vous allez présenter la septième édition de ‘Farmer à la recherche d’une femme’ et ‘Qui veut épouser mon fils'”. Qui vous l’a dit, tant mieux. Je jusqu’à ce que je puisse vous le dire, car ils me l’ont dit donc je ne dirai pas. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas vous le dire … cela ne veut rien dire. Ce n’est pas ma philosophie de vie, ma philosophie de vie est: “Les choses arrivent avec le temps”.

Que pensez-vous que chaque fois que la question «Qui veut se marier?» Se pose, tout le monde est favorable à ce que ce programme revienne?

J’insiste: eh bien, que vais-je vous dire? C’est-à-dire que les gens veulent que les choses qui ont à voir avec vous fassent partie de leur quotidien, du plaisir, du divertissement, parce que c’est merveilleux, parce que ça arrive ou pas, ce qu’ils ont vécu était agréable à retenir donc et je veux être à nouveau.

Il y a pas mal d’émissions que les gens aimaient, consommaient et avaient un public … Garçon, reviens

Tout comme «l’intelligence artificielle», j’espère qu’il reviendra et restera toute une vie

La vérité dans tous les programmes, j’ai passé un bon moment, je me suis beaucoup amusé et j’ai passé un bon moment. Heureusement, il y en a assez pour que les gens les apprécient, les consomment, les mettent, aient un public … Garçon, reviens. Le passé revient parfois et c’est merveilleux. Dans mon cas, en ce qui concerne les programmes télévisés qui reviennent tous, je passe un bon moment.

Le présentateur Luján Argüelles

Ne dites pas “avril” à un moment où je suis, qu’un autre va dire “cerral”

Mais votre préféré est ‘Password’

C’est le plus préféré mais c’est le plus préféré peut-être à cause de mon moment vital. Parfois, il est lié que vous vivez un projet comme le meilleur avec ce que vous avez ressenti personnellement. Ce n’est pas la même chose non plus, car personnellement en ce moment je me sens mieux que jamais, alors, sûrement dans dix ans, je dirai: “Eh bien, non,” L’échelle “”, je ne sais pas. Pour moi, ‘Password’ était un merveilleux programme, je me suis beaucoup amusé. Nous avons eu de la chance que le public ait adoré, nous avons eu beaucoup de jeunes publics. L’expérience alors dans la rue était géniale car les gens criaient: “‘Mot de passe'”. Le “Avril, cerral” chaque année. On ne dit pas “avril” à l’heure où je suis qu’un autre va dire “cerral” et les gens rient. Alors mon garçon, ça me semble merveilleux.

Il y a eu une tentative de retour récemment. Dommage qu’il ne soit resté dans rien, non?

On revient à la même chose, on ne sait jamais ça. Bien sûr, parce que soudain, les directeurs de télévision prennent une décision d’aujourd’hui à aujourd’hui. Bien sûr, je me souviendrai toujours d’un jour à ma maison de repassage, nous n’avions pas su combien de mois d’attente pour un projet et soudain, a appelé: “Demain tu vas 40 jours dans une ville d’Avila pour faire un programme.” Et moi: “Ehhh, comment, comment?” C’était «les enfants de papa», ce programme était brutal, j’ai passé un bon moment comme jamais auparavant. Le premier problème dont je me souviens, nous avons fait 17,9%. Nous avons passé un moment fantastique, tous là-bas dans la ville, dans un plan de coexistence de scouts. Bien sûr, soudain la vie comme ça. Zas! Alors, que veux-tu que je te dise? Ce n’est pas connu.

Je souhaite que Yiya réussisse très bien dans ‘Survivors’ et que les gens finissent par sympathiser avec elle

Ce dont je pense que vous pouvez me parler, puisque vous avez souvent commenté ‘Survivors’, c’est comment vous voyez Yiya, avec qui vous étiez dans ‘Un prince pour trois princesses’.

Eh bien, Yiya et moi avons vécu ensemble pendant plusieurs mois car entre l’enregistrement, les choses à faire, la promotion … Yiya a une personnalité écrasante, une pure effervescence et ça l’est toujours, non? Quatre ans ou je ne sais pas combien de temps c’est encore comme ça. Bien sûr, cela a ses inconvénients et ses vertus. J’espère que je le souhaite aussi parce que j’ai beaucoup d’amour pour Yiya, qu’il fait très bien et que les gens finissent par comprendre et comprendre Yiya. Maintenant pour le moment il y a comme tout le monde, à la recherche de sa place.

Pour l’instant, nous nous retrouvons avec «l’échelle», laissez cette deuxième édition aller super bien.

Laissez les gens le voir et apprendre beaucoup. Vous verrez comment vous apprenez si vous le voyez, vous devez le voir.

