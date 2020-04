C’est trop petit et blanc! Natti Natasha a posé comme ça et avec ça dans ses mains

La chanteuse a ébloui ses followers avec une photo qui a laissé tout le monde sans voix.

31 mars 2020

Natti natasha, interprète de “Pa’ mala yo “a des centaines de followers à travers le monde, et c’est grâce à sa voix et son énergie sur scène que cette fille sait simplement faire danser n’importe qui.

L’une des nombreuses pages fan de ce chanteur a publié une photo du dominicain tenant un tout petit chiot blanc, il était si petit qu’il ne pouvait le soulever qu’avec une seule main!

Malgré le fait que ce compte Instagram ne soit pas le compte officiel, la photo a reçu plus d’un millier de J’aime et les commentaires des adeptes de Natti nat.

D’autre part, Natti est un autre des chanteurs qui accepte l’appel de sécurité pour rester isolé ou à la maison, apparemment Natti Elle n’est pas de ceux qui sont à l’aise dans la ville, elle a donc choisi de respecter la distance sociale avec son yacht privé.

Natti natasha Elle a profité de cette quarantaine pour faire de l’exercice, faire du yoga et être plus active sur les réseaux sociaux, et bien sûr, dans ses publications, elle ne pouvait pas rater son petit chiot qui tenait compagnie.