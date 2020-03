C’est une drôle d’histoire comment Chip et Joanna Gaines ont décroché leur propre réseau de télévision

De nombreux fans considèrent Chip et Joanna Gaines comme le couple royal incontesté de HGTV. Contrairement à tant de stars de téléréalité, les anciens hôtes de Fixer Upper ne s’attendaient pas à devenir super célèbres. Leur popularité massive était tout aussi choquante pour Chip et Jo que pour tout le monde.

Mais l’Amérique est rapidement tombée amoureuse de ce duo texan avec leur progéniture d’enfants, leur ferme de rêve au Texas et leur adorable chimie à l’écran. Fixer Upper est devenu l’émission la plus populaire du réseau avec les légions de copieurs inspirées de la famille Gaines. Soudain, nous avions tous besoin de tuiles de shiplap et de métro, stat.

Et maintenant, ils passent à des choses plus grandes et meilleures. Comment exactement Chip et Joanna sont-ils passés d’une émission à succès à la commande d’un réseau entier? La réponse n’est pas celle à laquelle vous vous attendez.

Chip et Joanna Gaines | Roy Rochlin / FilmMagic

Chip et Joanna Gaines ont pris la décision difficile d’annuler

«Fixer Upper»

Les fans ont été absolument dévastés lorsque les Gaines ont annoncé

ils annulaient leur émission de rénovation domiciliaire sur HGTV. Ils ne l’ont pas dit

à l’époque, mais Chip et Joanna étaient également nerveux que leur décision serait

signifient la fin de leur nouvelle carrière. Il s’est avéré qu’ils n’avaient rien à

inquiétez-vous – un peu moins de deux ans après le dernier épisode de Fixer Upper,

ce couple est plus célèbre que jamais.

Le couple a décidé

d’arrêter de filmer pour se concentrer davantage sur leur famille. «Nous avons tout donné

à ce spectacle – les belles maisons et ces familles douces – mais cela vient

senti comme le bon moment pour reprendre notre souffle un peu “, a déclaré Joanna lors d’un

entretien avec des gens.

Les dirigeants du réseau ont supposé que les Gaines voulaient plus d’argent

L’histoire de vouloir se concentrer sur la famille sonnait bien sur le

surface. Mais des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Chip et Joanna se disputaient secrètement

avec le réseau sur les négociations de contrat est devenu aigre. Ils ont supposé que le populaire

les hôtes voulaient plus d’argent. Et ils n’étaient pas les seuls.

David Zaslav, PDG de la société mère de HGTV, Scripps Network,

avait les mêmes soupçons. «Comme tout le monde, il a d’abord pensé à plus d’argent.

“Quel est l’accord sur les talents?” “, A expliqué Chip lors d’une interview avec Inc.

“Et nous nous disions:” Vous savez, aucune de ces choses ne nous intéresse

débattre. »

Zaslav a eu l’idée de Magnolia Network

Il n’y avait aucun moyen que HGTV laisse Chip et Jo partir sans se battre. Au cours de leur réunion, Zaslav a visité le marché de Magnolia, un avant-poste de vente au détail des Gaineses, et a commencé à poser des questions précises sur ce qui les a inspirés et ce qu’ils voulaient à l’avenir. Après être retourné un peu au brainstorming avec son équipe, Zaslav est retourné à Waco avec une grande proposition.

C’est l’exécutif du réseau qui a eu l’idée de remplacer DIY Network par une nouvelle création. Joanna a demandé ce que Zaslav envisageait pour la programmation, et il a immédiatement remis la balle dans son camp. Le PDG a répondu: “La question est, que voulez-vous?”

Magnolia Network ne sera pas «Fixer Upper» 2.0

Les fans sont impatients de voir ce qui est en magasin sur le nouveau réseau Magnolia, dont le lancement est actuellement prévu pour octobre 2020. Mais une chose qu’il n’aura pas est une réplique exacte de l’ancien hit, Fixer Upper.

En fait, aucun des spectacles confirmés n’a quoi que ce soit à voir avec les rénovations domiciliaires. Home on the Road est une série de docuseries suivant le groupe préféré de Chip et Joanna, Johnnyswim, alors qu’ils naviguent dans la vie en tournée en tant que groupe et deux petits enfants. Joanna organise également une émission de cuisine encore inconnue. L’émission la plus récemment annoncée, Growing Floret, se concentre sur l’agriculture biologique.

Nous avons hâte de voir à quoi ressemblera le réseau Magnolia.