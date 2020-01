“C’est une tante sans charisme à la recherche d’un dossier”

Le deuxième gala de ‘The time of the discount’ que Telecinco a publié le dimanche 19 janvier a présenté un résumé des moments forts de la semaine à Guadalix de la Sierra et il est indéniable que l’un des sujets qui a donné le plus de discussions a été les différends qui ont conduit ces derniers jours Pol Badía et Adara Molinero. Il semblait que l’ex-partenaire avait résolu ses problèmes en étant dans «GH VIP 7», cependant, l’opinion donnée par le garçon dans le triangle amoureux qu’elle Il joue avec Gianmarco Onestini et Hugo Sierra, a fait renaître son amitié.

Pol Badía dans le confessionnal de «Le temps de la remise»

Ce qui a commencé avec un strip de Molinero sur les commentaires de son ami dans ‘Butterfly Hunter’ est devenu une guerre ouverte d’ex-partenaire où ils ont commencé à retirer les chiffons sales de leur relation: “J’étais gêné de sortir sur le palier et de voir les voisins à cause des cris que tu as frappés. Parce que tu cries. Si vous parlez normalement, vous n’avez pas de vocabulaire pour poursuivre la discussion “, a déclaré Badía devant le regard attentif de ses coéquipiers.

Après la deuxième discussion où Pol Badía a fini par déstabiliser Molinero en faisant ressortir la demande d’Hugo Sierra, l’ex-partenaire de Maître Joao s’est approché du confessionnal pour s’exprimer sur ce qu’était son ami: “Elle n’a pas d’autocritique, quand tu ne penses pas comme elle, elle te bloque comme elle l’a fait quand j’ai quitté la maison“, a-t-il dit. Il considère qu’après avoir vu tout ce qu’Adara Molinero a dit sur Hugo Sierra à l’intérieur de la maison, elle n’a pas le droit de le récriminer s’il fournit des données sur la relation qu’ils ont eue il y a plusieurs années:”C’est une fille sans charisme à la recherche d’un dossier ou d’un argument“a conclu le candidat de” Le temps de la remise “.

Les raisons de sa rupture avec Adara

L’ancien grand frère a expliqué les raisons pour lesquelles il a mis fin à sa relation avec Molinero. Il a avoué avoir trouvé des recherches très étranges sur le téléphone portable qui l’ont fait sauter les alarmes qu’elle envisageait de briser: “Façons de couper avec votre petit ami” et “Les 10 footballeurs célibataires et beaux”. Pendant le live Jorge Javier Vázquez n’a pas hésité à demander directement à Adara Molinero. Rire celui-ci n’a pas hésité à le nier et c’est à ce moment que Badía venait d’exploser: “Jure par ta mère que ce n’est pas vrai … Tu montres le genre de personne que tu es … Ridicule!”

.