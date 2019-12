C'est vendredi et Natti Natasha le sait. Tenez la bouteille à la main!

Vendredi et le corps le sait, désolé … C'est vendredi et Natti Natasha le sait, et le célèbre comme il se doit, en chantant et avec une bouteille à la main.

20 décembre 2019

Vendredi et le corps le sait, désolé … C'est vendredi et Natti Natasha Il le sait, c'est pourquoi il est venu fêter ça avec une bouteille à la main. La rumba promet ce vendredi avant Noël!

Avec un maillot de bain rose spectaculaire, cette diva dominicaine n'hésite pas à sortir pour fêter ce rendez-vous de décembre. Voulez-vous l'accompagner?

"C'est comme ça que font mes gens, je ne vais pas le boire complètement", c'est ce que Natti natasha semble comprendre dans cette vidéo de vendredi après-midi.

Dans un autre poste, mais de

Instagram, la chanteuse de reggaeton a annoncé qu'elle venait en République Dominicaine pour passer quelques jours en vacances.

"Dans la République on travaille et on quitte en même temps", commente la vidéo que la diva a mise en ligne depuis un aéroport de son pays natal.