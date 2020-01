Cet acteur de «Stranger Things» veut jouer Harry Styles dans un film

Harry Styles et Stranger Things étaient deux des plus grands phénomènes de la culture pop des années 2010. Ils ne se croisaient pas beaucoup. One Direction était apparemment trop occupé à jouer avec iCarly pour prendre le temps de regarder des émissions Netflix. Les acteurs de Stranger Things ont partagé leurs opinions sur One Direction et vice versa.

Que pense Finn Wolfhard de Harry Styles?

CapitalFM rapporte que Finn Wolfhard a été interrogé sur One Direction dans une interview avec Heat. L’intervieweur a demandé: «Je ne sais pas si vous avez vu en ligne, il y a eu beaucoup de biopics en cours, les gens aimeraient que vous jouiez un jeune Harry Styles [in a One Direction biopic], quelle est votre réaction à cela? “

Wolfhard semblait surpris par la question. Après tout, Styles a encore beaucoup à faire avant que sa vie ne semble mûre pour un biopic. Wolfhard a dit “N’est-ce pas trop tôt? Mais c’est cool, je lui ressemble un peu. “

Wolfhard avait plus de belles choses à dire sur les styles. “Oui, il est génial, je pense qu’il est si talentueux, je pense aussi qu’il est un bon acteur aussi.”

Contrairement à d’autres chanteurs tels que Cher, Elvis Presley et Madonna, Styles n’a pas trop joué. Wolfhard faisait probablement référence au rôle de Styles dans le drame de Dunkerque de Christopher Nolan sur la Seconde Guerre mondiale. Styles a été acclamé pour sa performance dans le film, car il a réussi à amener le public à oublier sa célébrité et à l’accepter en tant que personnage.

La co-star de Finn Wolfhard n’a jamais entendu parler de One Direction

La co-star de Wolfhard dans The Turning, Brooklynn Prince, était également là. Elle a répondu “je ne sais pas [know who they are]. »Les fans ont été choqués que Prince, neuf ans, ne soit pas au courant du groupe. Wolfhard aussi.

Il a dit: “Vous n’aimez pas One Direction? Oh, tu ne sais pas qui ils sont? Jésus, oh mon dieu, tu ne sais pas qui est One Direction? Wow, de toute façon. ”

BuzzFeed rapporte que Prince est né l’année de la formation de One Direction. Cela rend son manque de connaissances sur le groupe plus compréhensible. Après tout, de nombreux enfants n’écoutent pas les 40 meilleures stations à un si jeune âge.

Que pensent les membres de One Direction de «Stranger Things»?

Wolfhard avait des mots aimables pour One Direction. Pendant ce temps, Planet Radio rapporte qu’un membre de One Direction est un grand fan de Stranger Things. Niall Horan a fait l’éloge de l’émission via Twitter.

Horan a tweeté «J’ai regardé les 4 premiers épisodes de la nouvelle saison de @Stranger_Things. J’aime tellement cette émission show. »Louis Tomlinson a répondu:« Donnez-moi juste un cri si vous êtes seul et si vous avez trop peur de le regarder. Pour vous mec je vais sourire et le supporter “.

Un fan a demandé à Horan quel personnage de la série il aimait le plus. Il a répondu: «J’adore onze ans. Je pense que Millie [Bobby Brown] est un acteur incroyable et va continuer à faire des choses incroyables dans son domaine. »De nombreux fans de Stranger Things sont d’accord.

One Direction et Stranger Things sont dans des couloirs de culture pop très différents. Cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas s’apprécier mutuellement. Peut-être que Wolfhard fera un excellent style.

