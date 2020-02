Cet ancien acteur de Marvel est désormais l’adjoint d’un shérif

Parfois, les célébrités ont leurs 15 minutes de gloire, puis passent tranquillement à quelque chose qui ressemble à une vie normale. Nul autre que l’Incroyable Hulk lui-même ne l’a fait.

Certes, une fois que vous jouez à Hulk, votre vie n’est jamais complètement normale. Mais alors que Lou Ferrigno a déjà sauvé la situation dans le spectacle des années 1970, il est maintenant adjoint du shérif dans le comté de Socorro, au Nouveau-Mexique.

Comment Lou Ferrigno est-il devenu célèbre?

Ferrigno était déjà célèbre dans les années 1970 lorsqu’il travaillait sur le circuit de musculation. Il est apparu dans le documentaire Pumping Iron, avec un autre bodybuilder prometteur, Arnold Schwarzenegger. Ce documentaire a mis les deux hommes sur la carte, et bien que Schwarzenegger soit devenu plus célèbre plus tard, on pourrait soutenir que Ferrigno a capitalisé sur la célébrité plus rapidement.

Schwarzenegger et Ferrigno ont tous deux auditionné pour le rôle-titre de The Incredible Hulk, mais un autre acteur de stature imposante, Richard Kiel, a obtenu le rôle. Kiel était surtout connu pour avoir joué le méchant Jaws dans les films de James Bond, mais son mandat avec Hulk s’est avéré très court.

Les producteurs ont décidé que Kiel n’avait pas tout à fait le bon physique, et Kiel avait mal réagi aux lentilles cornéennes qu’il devait porter. Ferrigno a donc fini par devenir le Hulk.

Le spectacle a duré de 1977 à 1982. Alors que David Banner de Bill Bixby était la figure centrale, Ferrigno a également eu beaucoup de publicité, y compris une apparition dans le quartier de Mister Rogers.

Ferrigno a participé aux films Hulk de 2003 et 2008, faisant une apparition en tant qu’agent de sécurité avec le créateur de Hulk Stan Lee dans le premier, et il a fourni la voix du Hulk dans le second.

Pourquoi Lou Ferrigno est-il devenu député?

Les gens peuvent supposer que le travail de Ferrigno en tant que député est un titre honorifique ou cérémoniel, mais Ferrigno insiste sur le fait qu’il est la vraie chose. Yahoo a cité Ferrigno disant: «Ce n’est pas un costume. Je prends cela très au sérieux et je suis très excité, très fier d’être député parce que toute ma vie j’ai toujours voulu être shérif. ” Ferrigno aidera à soutenir les officiers de patrouille.

Ferrigno a en fait de l’expérience en tant qu’officier, de première main et de seconde main. Le père de Ferrigno avait été lieutenant dans la police de New York et Lou Ferrigno avait été député de réserve à San Luis Obispo, en Californie.

Ferrigno a déclaré: «Je suis certifié et j’ai des pouvoirs de police dont je suis très fier. J’ai traversé toute la conduite, le tournage, les études et cela a changé ma vie et je suis très heureux d’être un héros de la vie réelle, protégeant la vie et les biens. “

Parfois, les acteurs se contentent de vivre la vie quotidienne après la célébrité

Ferrigno n’est pas le seul artiste à avoir obtenu un emploi dans le «vrai monde» ayant travaillé dans le divertissement. De nombreuses célébrités, en particulier des enfants acteurs, évitent les projecteurs et recherchent des carrières terrestres.

Lisa Jakub, dont les crédits incluent deux des plus grands succès des années 1990, Mme Doubtfire et Independence Day, est maintenant professeur de yoga et auteur, ayant écrit deux livres: l’un s’appelle You Look Like That Girl, sur ses années à Hollywood, et le second s’intitule Not Just Me: Anxiety, Depression, and Learning to Embrace Your Weird.

L’un des cas les plus médiatisés d’un acteur qui s’est retrouvé dans un travail quotidien était celui de Geoffrey Owens, qui avait un rôle récurrent dans The Cosby Show. En 2018, de nombreux points de vente, dont CNN, ont signalé qu’il faisait des sacs d’épicerie chez Trader Joe’s.

Owens a été soumis à la honte pour une chute perçue, bien que d’autres soient venus à sa défense, disant qu’il n’y avait aucune honte à avoir un travail ordinaire une fois que vous aviez passé votre temps au soleil.

L’acteur Chris Rankin, qui est apparu dans les films Harry Potter, a déclaré qu’il travaillait dans les cuisines une fois Potter terminé. «J’avais besoin d’un travail, pas de honte à cela. Et tu sais quoi? J’ai vraiment apprécié ça! Vous faites ce que vous devez faire et cela n’a pas à rougir », a-t-il déclaré dans un tweet.