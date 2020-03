Cet homme a capturé une superbe photo de la Station spatiale internationale depuis son domicile.

Une autre idée à faire lors de la fermeture due au coronavirus: observer le ciel à l’œil nu, comme les anciens Egyptiens, Grecs, Mayas et pratiquement toutes les civilisations préindustrielles. Ou avec l’un ou l’autre instrument, si vous préférez, comme votre télescope de confiance et une carte céleste. J’espère que vous trouverez plus que des étoiles là-haut, comme cet homme qui a capturé l’une des images les plus nettes et les plus étonnantes de la Station spatiale internationale (ISS) que nous ayons vues de la Terre.

Nous recommandons également: Les scientifiques pensent qu’il pourrait y avoir de la vie sur Mercure

Un citoyen allemand avec un télescope assez décent (environ 7 000 $ selon certains utilisateurs) a réussi à capturer une image étonnante dans le confort de sa terrasse. Dans un article sur Reddit, il a publié ses conclusions. Votre télescope puissant vous a permis de calculer manuellement la position de l’ISSCet objectif n’est pas facile à saisir car il se déplace à 28 163,52 k / h. Et selon l’utilisateur, il n’est pas non plus très difficile à trouver et peut être vu à l’œil nu. Ce qu’il faut faire pour le trouver, selon ses mots, c’est chercher quelque chose “qui ressemble à une étoile brillante à environ 30 degrés de l’horizon et qui traverse les trois quarts du ciel”.

Sa description est assez précise, bien que l’on puisse également confondre l’ISS avec une étoile ou même un avion. Donc tu ne portes pas tellement ta tête ici Nous vous laissons une liste où vous pourrez vérifier les lieux depuis lesquels l’EEI sera vu dans les prochains jours. Si vous trouvez quelque chose, n’oubliez pas de le partager avec nous.

.