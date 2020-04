Cet homme a sauvé la vie de deux renards et maintenant ils ne veulent pas s’éloigner de lui

Ces renards aiment tellement l’homme qu’ils refusent maintenant de le quitter et ces photographies en sont l’exemple.

Patsy Gibbons est un Irlandais qui vit dans le comté de Kilkenny, et est maintenant Le père adoptif de Grainne et Minnie, deux renards qu’il a sauvés.

Gibbons a trouvé les renards abandonné quand ils étaient chiots, préoccupé par la survie des animaux, a décidé de les adopter et a pris soin d’eux jusqu’à ce qu’ils retrouvent leur santé.

Heureusement, les adorables renards ont connu une récupération incroyable et maintenant ils sont en meilleure santé que jamais. Patsy a essayé de les ramener dans la nature où ils appartiennent, mais à sa grande surprise, les renards l’aimaient tellement que ils ont refusé de l’abandonner.

Maintenant le Famille Gibbons Il attire des dizaines de regards dans votre localité, en particulier par les enfants, car les écoles locales invitent les amis insolites à rencontrer les enfants et à leur enseigner l’importance de prendre soin des animaux.

“Maintenant, j’ai des gens de partout dans le pays et, en fait, du Royaume-Uni qui me demandent des conseils pour prendre soin des renards”, a déclaré Gibbons à The Irish Examiner.

«Je ne suis pas un expert et j’apprends toujours d’eux au jour le jour, mais je suis heureux de conseiller les personnes intéressées par protéger ces animaux ».

De plus, Patsy est un amoureux des animaux, Il compte 28 poulets, 12 canards, deux chiens et deux chats, à part ses deux renards, qui vivent tous en harmonie.

Cet homme inspire à prendre soin des animaux avec amour. Partagez cette merveilleuse famille