Cet invité sous le pont est toujours le pire pour le capitaine Lee

Après des dizaines de chartes, les fans veulent toujours savoir quel invité se démarque comme le pire pour l’équipe de Under Deck. Malheureusement, l’équipage a une foule d’invités qui se sont mal comportés.

Mais quand il s’agit d’identifier cet invité unique, le capitaine Lee Rosbach revient toujours à l’invité de la saison 2 qui a gardé une partie du conseil de l’équipage en raison d’une mauvaise communication concernant la nourriture de sa petite amie et le WiFi retardé. L’entrepreneur Timothy Sykes a fait de la charte un voyage de type quasi-professionnel, mais a également amené sa petite amie qui n’a rien mangé sur leurs feuilles de préférence.

Ben Robinson, Eddie Lucas | Virginia Sherwood / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Sykes a retiré un gros morceau d’argent lors de la présentation du pourboire. Il a remis l’enveloppe remplie d’argent à Rosbach mais l’a ensuite demandée pour qu’il puisse extraire une partie de l’argent de la pourboire, citant la nourriture et le WiFi comme étant problématiques.

Ce fut une première pour Rosbach

Rosbach se tenait à côté de Sykes, sans voix alors qu’il regardait l’invité le réprimander pour ses aversions pendant la charte. L’année dernière, un fan voulait savoir qui était le pire invité de Rosbach à l’époque, c’était définitivement Sykes. «C’était lorsque Timothy Sykes a repris une partie du pourboire, 5 km après qu’il me l’ait déjà remise et a dit qu’il en reprenait parce que sa petite amie de 19 ans n’aimait pas son dîner après l’avoir commandé pour elle.»

Lorsque Rosbach et une partie de l’équipage sont apparus dans le Bravo Clubhouse pour la soirée épisode du 100ème pont inférieur, on lui a à nouveau posé la même question. L’animateur Andy Cohen a souligné que l’équipage a eu quelques «doozies» cette saison. Mais Rosbach a rapidement répondu: «Timothy Sykes», a-t-il déclaré lors de Watch What Happens Live After Show.

Stew Jen Howell a déclaré qu’elle avait réussi à garder Sykes heureux pendant sa saison. Sykes est en fait retourné à la série pour la saison 5. “En fait, j’ai rendu Timothy Sykes heureux”, se souvient Howell. «Je jouais au ping-pong avec lui où je portais un chapeau de capitaine, c’était un vieux spectacle. Mais je l’ai fait descendre un peu. Apparemment, nous avions progressé à partir de là, sans offense, une autre saison. ”

Sykes dit qu’il a eu un mauvais montage

Skyes a blogué sur son expérience sous le pont après sa première apparition. Bien qu’il ait rempli ses commentaires de références à son entreprise, il a réussi à transmettre son raisonnement derrière le pourboire.

Assurez-vous de regarder Under Deck sur Bravo ce soir à 21h HNE, mes meilleurs étudiants et moi sommes sur l’épisode de cette semaine ou la semaine prochaine, nous verrons, j’espère la semaine prochaine car mon emploi du temps cette semaine est fou #prayforme

– Timothy Sykes (@timothysykes) 22 novembre 2017

«J’ai laissé à l’équipage un pourboire de 17 000 $, ce qui représente près de 25%… et parce que le chef n’a pas écouté mes instructions TRÈS spécifiques concernant la nourriture – sans parler de presque tous les repas de groupe ont été retardés beaucoup trop longtemps (ce qu’ils n’ont pas fait» t show) – et Internet ne fonctionnait pas (j’ai spécifiquement demandé qu’ils le renforcent à l’avance avec des routeurs supplémentaires, des appareils, etc. qui m’ont assuré qu’ils le feraient très rapidement) et une partie du personnel était moins cordial, ils ne méritait pas un conseil complet de ma part et je me suis assuré de le leur faire savoir », a-t-il expliqué.

Il a averti qu’il pourrait revenir pour une autre charte à la fin de son blog. Et en effet, Sykes est revenu et le WiFi a continué à le suivre pendant le voyage.