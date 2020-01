Cet œuf de Pâques majeur de «Star Wars Rebels» était dans «The Rise of Skywalker»

The Rise of Skywalker a utilisé un peu de nostalgie. Ce qui est logique puisqu’il s’agit du troisième et dernier film de la trilogie de suite de Star Wars, avec le film final de la saga Skywalker en neuf parties. Quelques-unes de ces références et rappels visaient des films antérieurs. Y compris quelques œufs de Pâques de l’émission télévisée animée Star Wars, Star Wars Rebels. Spoilers à venir pour The Rise of Skywalker.

L’équipage de Ghost dans l’épisode de «Star Wars Rebels» «Legends of Lasat» | Lucasfilm

Le navire «Ghost» a fait son apparition dans «The Rise of Skywalker»

Star Wars Rebels suit un équipage de rebelles, comme vous l’avez probablement deviné. Le groupe comprend un Jedi nommé Kanan et son Padawan, Ezra, ainsi que leur pilote et ami bien-aimé Hera, leur «muscle» Zeb, l’expert en armes (et Mandalorien) Sabine, et Chopper leur fidèle copain droïde. Le spectacle a lieu cinq ans avant A New Hope (son épilogue se termine également un an après le retour du Jedi).

Dans The Rise of Skywalker, leur vaisseau, Ghost, est vu dans la flotte que Lando Calrissian amène avec lui pour aider la Résistance contre le bataillon de Palpatine sur Exegol. C’était un clin d’œil et vous allez le manquer, mais les fans aux yeux d’aigle l’ont peut-être repéré. Neal Scanlan, superviseur de la création de créatures et d’effets spéciaux de maquillage, a confirmé qu’il était là pour Yahoo. «J.J. était très désireux que nous récupérions une partie de cette histoire de Star Wars et fait un signe de tête à d’autres séries, car il aime tellement ce genre de choses », a-t-il déclaré.

Et ce n’était pas seulement Ghost. «La boule de feu de la Résistance est là-dedans, et il y a d’autres vaisseaux de l’autre série animée. Vous les jetez dans la flotte géante, et ils se perdent un peu dans le mélange. “Bien sûr, la star de Star Wars Rebels Freddie Prinze Jr. (il a exprimé Kanan) l’a repéré, et a également souligné à Yahoo que Ghost est apparu dans Rogue One aussi.

Les émissions ont contribué à inspirer le co-auteur Chris Terrio

En plus d’Abrams aimant ce type de lancer en référence, le co-auteur Chris Terrio a également déclaré qu’il se tournait vers les séries Star Wars Rebels et The Clone Wars pour trouver l’inspiration. “Si vous regardez bien, tant de directions dans lesquelles vous pourriez prendre l’histoire ont déjà été faites, et très bien faites, par des romanciers ou des auteurs de bandes dessinées ou [longtime Lucasfilm director/producer] Dave Filoni et ses collaborateurs dans les émissions de télévision », a déclaré Terrio à Rolling Stone dans une interview le 13 décembre.

En plus de The Clone Wars et Star Wars Rebels, Terrio a mentionné les romans de Timothy Zahn et les romans Aftermath de Chuck Wendig.

La scène des grandes voix de Force avait aussi beaucoup de camées de la série animée

L’un des moments les plus importants pour les camées de films et de séries passés est lorsque Rey combat Palpatine sur Exegol. Il la bat presque, mais elle appelle les Jedi à travers la Force et les entend tous l’enraciner. En plus d’Anakin Skywalker (Hayden Christensen), Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor et Alex Guinness), Mace Windu (Samuel L. Jackson), Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) et Yoda (Frank Oz), personnages des spectacles étaient là aussi. Et bien sûr, Luke Skywalker de Mark Hamill a fait une apparition de fantôme et de voix dans Force.

Ahsoka Tano (Ashley Eckstein) était un gros joueur sur lequel Abrams a taquiné et livré. Parmi les autres Jedi de The Clone Wars figurent Luminara Unduli (Olivia d’Abo), Aayla Secura (Jennifer Hale) et Adi Gallia (Angelique Perrin). Et Kanan de Prinze Jr. est également entendu.

Les fans de Star Wars qui vivent pour ce genre d’oeufs de Pâques ont prospéré pendant The Rise of Skywalker. Bien que tout soit dit et fait, le film comprenait des éléments clés des émissions les plus importantes de Star Wars.