“C’était du harcèlement et de la démolition”

Santiago Abascal, leader de VOX, a accordé une interview à TVE pour la première fois jeudi dernier, 13 février. Le face-à-face avec Carlos Franganillo a été diffusé sur ‘Telediario 2’ et le réseau public s’est retrouvé enveloppé dans une mer de désapprobation à travers le hashtag #TVEManipuladora, qui est devenu un sujet de tendance. Différents dirigeants et partisans du parti ont critiqué les questions du journaliste et la mise en scène de l’ensemble, entre autres aspects.

Santiago Abascal et Carlos Franganillo face à face avec ‘Telediario 2’

“L’entretien avec Abascal, une serrure manuelle avec des plans bas, un maquillage pâle, un mauvais éclairage et un Franganillo dur et manipulateur, répondant à vos propres questions avec fausses accusations et un tweet qui n’est pas de Vox “, a déclaré le groupe parlementaire de Vox au Congrès via Twitter. José Alcaraz, député national de Vox, a ajouté:” J’ai vu des juges et des avocats moins impertinents contre des criminels lors d’un procès. Le journaliste de TVE, qui est payé par tous les Espagnols, il s’est comporté comme un tueur à gages de l’extrême gauche. “

Ignacio Garriga, porte-parole du parti vert, n’a pas non plus manqué de comparer la télévision actuelle avec celle de Franco: “La télévision de tout le monde, entre les mains du gouvernement de front populaire, a montré que plus d’une interview était du harcèlement et de la démolition. Ils ont été ridicules et mis en évidence. Bienvenue au “nœud” de la XIV législature. “María Ruiz, une autre députée nationale de Vox, a qualifié le réseau public de”une vipère à sept têtes, avec toutes ses machines prêtes à tuerdevant un homme armé seulement de sa tempérance et de son honnêteté, «des mots plus proches de la propagande politique que d’un commentaire objectif.

VOX répond avec plus de manipulation

Santiago Abascal a déclaré après l’interview sur son compte Twitter que TVE voulait cacher des données liées à la violence de genre: “Ils disent qu’ils défendent les femmes et cachent ceux qui les attaquent. 69% des violeurs dans un pack sont des étrangers, selon un rapport avec des données du ministère de l’Intérieur.” Cependant, eldiario.es explique qu’il s’agit d’une fausse déclaration, car en Espagne, il n’y a pas de données officielles sur les agressions sexuelles différenciées par le nombre d’auteurs.

.