C’était la première fois que Brie Larson rencontrait les Avengers dans Endgame.

En ce moment, il y a beaucoup de foutue nostalgie sur Internet pour le premier anniversaire de Avengers: Fin de partie (2019). Les sentiments déclenchés par le film semblent insurmontables et donc nous ne l’oublierons jamais, les frères Anthony et Joe Russo ont partagé une série de moments déchirants pendant le tournage du film, et maintenant c’est au tour de Brie Larson elle-même. Contrairement au reste des Avengers, Larson a été présenté au MCU à la fin de la franchise dans Endgame et Le Russo vient de révéler à quel point c’est le moment où l’actrice a commencé à travailler avec Chris Evans, Scarlett Johansson et le reste de leurs collègues. Le moment est unique.

Sur Twitter, les frères Russo ont partagé une courte vidéo de Larson à bord de Benatar, le navire des Gardiens de la Galaxie, alors qu’il s’apprêtait à filmer son implication dans Endgame. Mais avant que la magie ne commence à rouler, La vidéo montre comment Larson s’approche de Johansson pour lui dire bonjour, tandis qu’Evans les regarde avec son charmant sourire (hehe). En arrière-plan, il semble que Don Cheadle, également connu sous le nom de War Machine, soit également présent.

“C’était le premier jour (de Brie Larson) en tant que capitaine Marvel”, ont écrit les frères Russo. «Et voici une courte vidéo de son salut au casting pour la première fois. #AvengersAssemble ».

Voici le moment émotionnel:

Fait intéressant, les premières scènes filmées par Larson alors que Captain Marvel se sont produites sur le tournage de Fin de partieMalgré le fait que Captain Marvel ait été présenté pour la première fois dans les salles un mois à l’avance. Alors que Fin du jeu est sorti en avril 2019, Captain Marvel est sorti en mars.

La suite de Captain Marvel attendue premières le 8 juillet 2022.

