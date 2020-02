C’était la vraie raison pour laquelle Ben Affleck a démissionné de Batman.

L’une des nouvelles qui a récemment secoué tout le monde est le départ de Ben Affleck en tant que «Dark Knight» de l’univers du film DC. Et c’est que la grande majorité a été surprise parce que nous ne pensions pas qu’il allait quitter le personnage aussi rapidement, surtout parce qu’en plus d’apparaître Justice League et Batman v. Superman, J’ai été impliqué dans tout le processus derrière The Batman, le nouveau film de super héros et maintenant avec Robert Pattinson.

On a beaucoup parlé des circonstances qui l’ont amené à sortir si vite de tout ce projet. Au début, il a été dit que c’était dû à des problèmes avec le script et l’âge de qui interpréterait cette version de Bruce Wayne, aussi la déception que c’était pour lui de tourner le film avec Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa et Ezra Miller. Plus tard, des rumeurs ont commencé à émerger selon lesquelles En réalité, ce n’était pas la principale raison pour laquelle il était descendu du bateau DC et tout indiquait que cela était dû à des problèmes personnels et spécifiquement à l’alcool.

Depuis lors, l’acteur a gardé cette situation en silence jusqu’à maintenant que finalement Affleck a sincère et a expliqué très clairement quelles étaient ses raisons pour suspendre le manteau et reposer la Batmobile, et en fait cela a à voir avec la boisson. Dans une récente interview que le New York Times a faite à Ben Affleck, Il a déclaré que l’alcoolisme combiné au divorce que Jennifer Gardner lui avait demandé l’avaient amené à un tel degré que s’il n’avait pas quitté Batman, il se serait enivré jusqu’à sa mort.

Comme si cela ne suffisait pas, il a également mentionné que le scénario ne semblait pas excellent et en plus de cela, des personnes proches de lui lui ont dit qu’il valait mieux boire qu’écrire. Comme le dit Affleck: “J’ai enseigné le scénario de Bat The Batman”. Ils m’ont dit «le script est bon et je pense aussi que vous vous saoulerez jusqu’à ce que vous mouriez si vous revoyez ce que vous avez vécu.» Alors Après cette énorme bosse, il a décidé d’aller en cure de désintoxication et de récupérer à la fois sa vie et sa carrière.

Mais ne t’inquiète pas, ça cher Ben ne se sent pas triste de quitter le cinéma de super-héros car heureusement pour lui, il a encore beaucoup de projets à sa porte. Le premier est un film intitulé Le chemin du retour où il jouera un entraîneur de basket-ball de l’institut avec l’alcoolisme, il jouera également aux côtés Ana de Armas le thriller érotique, Eau profonde et apparaîtra dans le nouveau film Ridley Scott, Le dernier duel, mettant en vedette et co-écrivant le script avec Matt Damon.