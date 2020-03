C’était «Los Trotamúsicos», la série musicale mythique qui a marqué de nombreuses générations

Lorsque nous regardons en arrière et nous souvenons de la série qui a marqué notre enfance, des images de nombreuses fictions d’animation qui nous accompagnaient lorsque nous étions jeunes nous viennent à l’esprit et ne seront jamais oubliées. Et qui ne se souvient pas de «Los Trotamúsicos»? En octobre 1989, une série a commencé à La 1 qui a attiré des millions d’enfants de l’époque et qu’il a continué d’attirer de nouveaux adeptes pendant plus d’une décennie.

Et c’est que, bien qu’en mars 1990 il ait dit au revoir à TVE, il est revenu plusieurs fois sur le gril de sa première chaîne – et plus tard sur celui de Clan-. Quatre animaux maltraités de différentes manières par leurs propriétaires, décident de les laisser couchés et partent pour Brême Visant à montrer à tous leurs talents musicaux et à devenir des vainqueurs de trompette d’or, mais ils rencontrent de nombreux obstacles sur leur chemin. Avec cet argument, la série a atteint le Chili et a également été adaptée au Brésil.

De nombreux artistes comme Gonzalo Durán, Eduardo Jover, Claudio Serrano, Rafael Alonso ou Simón Ramírez, entre autres, ont exprimé tous les personnages animés de «Los Trotamúsicos». A FormulaTV, nous voulions rendre hommage à cette série musicale qui a marqué de nombreuses générations et nous l’avons fait en passant en revue ses protagonistes, la musique et sa fin. Quel était ton personnage préféré?

Du livre au cinéma et au petit écran

Les protagonistes de «Los Trotamúsicos»

Quelques années après la publication de l’histoire par les frères Grimm, le réalisateur Cruz Delgado a décidé d’adapter l’histoire et de la présenter au grand écran avec un film de quatre-vingt-six minutes du même nom. Le long métrage a reçu une nomination pour le meilleur film d’animation aux Goya Awards 1990 et est devenu un gagnant.. Après avoir vu le succès qu’elle avait eu dans le pays après la reconnaissance qu’elle avait obtenue, La 1 de Televisión Española a pris la décision de continuer l’histoire à la télévision et, toujours sous la direction de Cruz Delgado, est restée sur la grille du réseau un total de vingt-six épisodes.

Les protagonistes aussi …

Lupo dans «Los Trotamúsicos»

Comme dans presque toutes les séries télévisées, dans «Los Trotamúsicos», les protagonistes étaient divisés en deux groupes: bons et mauvais. Les protagonistes étaient quatre malgré le fait que nous ayons rencontré de nombreux animaux bien intentionnés tout au long des chapitres. Le premier d’entre eux est Tonto, un âne qui a toujours été facile mais tout ce qu’il a fait, il l’a fait de la meilleure façon possible. Il était plus lent que ce à quoi on pouvait s’attendre de lui et il n’avait pas beaucoup de force pour déplacer trop de poids, pour cette raison, son propriétaire a décidé de le finir sans savoir qu’il finirait par s’échapper. Nous rencontrons également Lupo, un chien qui quitte sa maison pour le ridicule qu’il a fait au milieu de la ville en raison de l’obligation de son propriétaire. Dès le premier instant, il prend le rôle de leader du groupe et est le plus perspicace de tous.

Le plus moderne du groupe était Koki. C’était un coq très dur à cuire, qui apportait toujours le côté amusant à toutes les situations. Ce que ses propriétaires attendaient de lui, c’est qu’il chante tous les matins comme tous ceux qui appartiennent à son espèce, mais Koki a préféré sortir le soir pour profiter avec les poulets et, quand le soleil s’est levé et que l’aube a commencé, il n’était pas là pour chanter. Avant qu’ils ne mettent fin à sa vie comme inepte, il a quitté le corral. Enfin, nous sommes tombés sur Lupo. Contrairement aux trois autres, que l’on retrouve en cours de route, ce chat errant les rejoint une fois que ces derniers arrivent à la maison où ils se réfugient. Il est également différent de ses pairs car il n’a pas à fuir de nulle part car il a passé toute sa vie à aller d’un endroit à un autre, sans personne pour plaire.

… et les antagonistes

Chef, bête et casquette dans «Los Trotamúsicos»

Le but des bons est toujours de mettre fin aux méchants et à Los Trotamúsicos, ils ont donné beaucoup de maux de tête au groupe et aux habitants de Brême. Les antagonistes n’étaient autre que les composants d’un groupe de voleurs, trois criminels qui ont retiré tout truc de leur manche afin de rendre la vie impossible aux autres. Le chef était le chef de ce trio, un grand homme qui ne retirait pas ses lunettes de soleil même quand il sortait la nuit et dont le chapeau blanc – avec une bande de corinthe -, avec son costume, était sa marque de fabrique. Ses plans se concrétisaient rarement. Le chef a envoyé Beast and Cap. Le premier était un homme têtu, avec une grande force physique mais très peu de mentalité et une capacité à penser avec peu de cohérence; le second, quant à lui, était le plus court des trois mais le plus intelligent. Avec les criminels, Attila, l’animal de compagnie du groupe. C’était un gros chien noir, au visage brut, qui servait de moyen de transport à Tapon.

La musique, toujours présente

Fool et Koki créent de la musique

La musique a été le principal facteur dans l’histoire de «Los Trotamúsicos» et il n’a pas compris le bien ou le mal. Tous les personnages principaux ont joué d’un instrument et ont participé aux numéros musicaux qu’ils nous ont donnés dans chacun des épisodes. Tous sauf Attila, les seuls sons qu’il pouvait émettre étaient des aboiements. Tonto jouait de la batterie, profitant des sabots de ses jambes qu’il utilise comme baguettes. Lupo, pour sa part, avait un talent spécial avec la trompette et la jouait comme des anges, mais il s’est également tenu devant le piano à plusieurs reprises, démontrant que la musique traversait ses veines quel que soit l’instrument.

Koki était un rockeur invétéré et, comment pourrait-il en être autrement, son instrument vedette était la guitare électrique, clarifiant ainsi la touche de modernisme et de différenciation de ses pairs. Burlón avait toujours aimé la musique, mais ce n’est que lorsqu’il a rencontré les trois autres qu’il a commencé à libérer son art caché et qu’il l’a fait avec le saxophone comme instrument. Les voleurs étaient également vertueux avec la musique et avaient leurs propres chansons. Le chef a manipulé la trompette, Beast a fait de même avec le saxophone et Cap nous a ravis avec le tambour. De sa tête à chaque chanson qui a été jouée, comme “Le meilleur vaccin” ou “Koki, tu es le roi du corral”, il a réussi à mettre une magie unique dans la fiction et à encourager tous les petits fidèles de la série.

Une fin de rêve

Lupo, Tonto, Koki et Burlón dans «Los Trotamúsicos»

Le pire dans une bonne série, c’est le moment où elle se termine. De nombreuses productions télévisées finissent par décevoir le public qui les a accompagnées tout au long de leur carrière simplement à cause de leur dernier chapitre. Et dans «Los Trotamúsicos», cela aurait pu se produire si tout s’était terminé quelques minutes avant sa vraie dernière scène. Après avoir passé du temps ensemble, les quatre animaux se sépareraient à nouveau pour retourner à leurs lieux d’origine respectifs, laissant à nouveau Burlón seul dans la rue, retournant à la maison où ils l’avaient trouvé.

Par chance, la magie a fait de Burlón le coupable de ces événements, que pour avoir donné un coup dur il avait rêvé de ces images mais quand il s’est réveillé, tout le monde était toujours ensemble et heureux. Au fil des ans, nous sommes tombés sur d’autres fictions qui se sont terminées par un rêve, comme «Los Serrano» ou «Perdidos». Mais c’était, bien que similaire, différent. Cela aurait été une fin très triste pour tous les enfants qui ont suivi la série, mais elle s’est terminée et s’est terminée de la meilleure façon possible.

.