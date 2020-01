“C’était très dur, je pensais que c’était mauvais dans ma tête”

Patricia Steisy est l’un des visages et des réseaux les plus connus de Mediaset. La jeune femme est devenue célèbre grâce à sa participation à «Women and Men and Vice versa», puis a participé à «Survivors». Maintenant, elle raconte généralement son quotidien et ses curiosités sur sa vie sur la plate-forme vidéo Mediaset, dans laquelle elle voulait clarifier quelques rumeurs qui circulent à son sujet et son petit ami, Pablo, qui se sont déclarés ouvertement bisexuels.

Patricia Steisy

“On est au coq pour se justifier“, la jeune femme commence la vidéo, avec laquelle elle entend mettre fin aux sujets qui circulent sur sa condition sexuelle.” Ils nous demandent qui est l’homme et qui est la femme, mais ce qui est des hommes et ce qui est des femmes“, Explique Steisy, qui avoue en avoir assez des rôles de genre.” Le maquillage est-il composé d’hommes ou de femmes? “, Jette-t-elle en l’air tandis que son partenaire se maquille.

«Être bisexuel, c’est tout comme être amoureux d’un homme ou d’une femme. On tombe amoureux de la personne, raisonne Grenadine, cela nie que cela mène au fait d’être un couple libéral.» Deux personnes, quand elles tombent amoureuses, ne veulent pas Convertissez-vous en votre partenaire. Ou oui, mais je n’ai pas l’air préparé “, poursuit-il, pour prononcer:”Nous sommes un couple plus conventionnel que les gens ne le pensent“.

Être conscient

La vie de Patricia Steisy n’a pas été facile. À un très jeune âge, une relation toxique a commencé avec un homme qui l’a agressée physiquement et psychologiquement. De plus, elle a avoué qu’elle ne s’intégrait jamais parfaitement dans la société qui l’entourait, donc avoir des sentiments pour les femmes était quelque chose qu’elle avait du mal à admettre. “Je me sentais mal dans ma tête. Ce fut une période très difficile. Entre ça j’étais nerveux, méchant, les pauvres, les bizarres … Si j’aimais les femmes par dessus … je pensais que j’étais malade “, se souvient-il. Cependant, il explique qu’à 19 ans, avec l’un de ses copains, il a commencé échanges de couples et contacts avec les femmes. Alors, petit à petit il s’est un peu plus ouvert à sa réalité et, maintenant, il a trouvé chez Pablo une personne qui le comprend à 100%.

.