Cette actrice a presque joué Kate Todd de Sasha Alexander

Sasha

Alexander est surtout connu pour avoir joué l’agent Caitlin «Kate» Todd sur NCIS.

Bien que les fans l’aimaient dans ce rôle et étaient tristes de la voir partir, elle a presque

n’a pas joué ce personnage. Il y avait une autre actrice bien connue qui aurait pu

avait sa place à côté des acteurs Michael Weatherly et Mark Harmon. Voici

tout ce que Showbiz Cheat Sheet sait sur l’actrice qui a presque joué Kate

Todd sur NCIS.

Le rôle de «NCIS» de Sasha Alexander

Sasha Alexander | Paul Archuleta / FilmMagic

Sasha Alexander a joué l’agent Caitlin “Kate” Todd sur NCIS

de 2003 à 2005. Son personnage a été tué au cours de la saison 2, épisode 23. Pendant

la scène finale, Kate se fait tirer dans la tête. Co-star Michael Weatherly a déclaré

CBS une histoire drôle sur la façon dont il a reculé à l’écran juste avant Alexander

le personnage est abattu. Weatherly a dit qu’il essayait de se préparer à être frappé avec

faux éclaboussures de sang.

Le créateur du NCIS, Don Bellisario, a déclaré au Chicago

Tribune, il voulait prendre une direction différente après l’écriture de Kate

hors du spectacle. Il a dit que le personnage était «trop tendu», donc il cherchait

quelqu’un qui était un peu plus léger. “Kate était plutôt tendue, et je veux

pour amener quelqu’un qui ne vit pas selon la règle des trois boutons pour les femmes

affaires “, a déclaré Bellisario à la publication.

L’actrice qui a presque joué Kate Todd

Lauren Holly a presque joué le rôle de Kate Todd sur NCIS | Paul Archuleta / FilmMagic

L’actrice qui a presque joué Kate Todd n’est autre que Lauren Holly. Elle était à l’origine considérée pour le rôle quand Alexander était dans la course. Holly a finalement joué le rôle de la réalisatrice Jenny Shepard. Lors d’une interview avec CBS, Harmon dit qu’il n’a pas été surpris quand il a entendu que Holly était envisagée pour le rôle de Shepard parce que son nom avait déjà été mentionné:

J’avais entendu le nom de Lauren à l’origine évoqué ici quand ils essayaient à l’origine de remplacer la toute première fille qui faisait partie du NCIS au tout début. Au moment où Sasha a été embauchée, Lauren était dans ce mélange pour jouer ce rôle. Et le fait que son nom soit revenu pour le rôle de Jenny Shepard ne m’a pas beaucoup surpris. Mais je savais qu’elle apporterait quelque chose de très différent au rôle non seulement parce qu’elle est une femme, mais aussi à cause de ce qu’elle a en tant qu’actrice.

Lauren Holly dit qu’elle est chanceuse d’avoir eu une si grande expérience sur «NCIS»

En 2006, Holly a déclaré à CBS qu’elle avait une grande expérience sur le

ensemble de NCIS. Une chose qui a aidé, c’est que les gens de la distribution avaient

personnalités similaires. Elle dit que cela a aidé tout le monde à se gélifier et à bien travailler ensemble.

“J’ai eu beaucoup de chance dans les expériences de travail que j’ai eues à l’heure

drames, mais la chose intéressante à propos de ce spectacle est que nous sommes tous un peu

inadapté en tant que personnalité », a déclaré Holly. “Nous plaisantons toujours à ce sujet, et en quelque sorte,

nous nous sommes tous retrouvés ici ensemble, et il ne pouvait pas y avoir de meilleur gel de

toutes nos petites personnalités inadaptées. Ça a été fantastique. ”

Lire la suite: «NCIS»:

Pourquoi Lauren Holly a-t-elle quitté le spectacle?

