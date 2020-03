Cette adaptation se sent comme une opportunité manquée – / Film

Avant qu’il y ait une fille de rêve de manie pixie, il y avait Stargirl, du moins pour l’ensemble jeune adulte. Le roman de 2000 de Jerry Spinelli a finalement donné naissance à une adaptation en direct, cette fois avec l’aimable autorisation de Disney + (et quel timing incroyablement parfait pour eux d’avoir un nouveau film original en ce moment). 20 ans, ce n’est pas beaucoup de temps en termes de changement radical de la culture, mais quand Spinelli a écrit l’histoire d’un adolescent timide qui a été sorti de sa coquille par une jeune femme mystérieuse, excentrique et charmante avec beaucoup de tours dans sa manche en apparence destiné à faire de lui une meilleure personne, il semblait plus frais qu’une telle histoire peut se sentir après l’introduction du MPDG dans la culture pop. Stargirl a beaucoup de charmes, et si vous êtes (comme cette critique) enfermé dans votre maison pendant quelques semaines, vous pouvez faire bien pire. Mais ce film avait le potentiel d’être beaucoup plus.

Situé à Mica, en Arizona, Stargirl parle de Leo (Graham Verchere), un enfant maladroit qui joue dans la fanfare de la tristement terrible équipe de football de son école. Il a un noyau d’amis, mais il est surtout très seul, ayant perdu son père quelques années avant le début de l’histoire. Un jour, il rencontre une nouvelle étudiante nommée Stargirl (Grace VanderWaal), dont les vêtements sont loufoques et voyants, qui porte un ukulélé et chante «Joyeux anniversaire», et qui semble focalisé au laser sur Leo en tant que personne. Assez tôt, Stargirl gagne Leo et tout le lycée, devenant même un porte-bonheur pour l’équipe de football désormais très talentueuse. Mais bien sûr, une telle perfection ne peut pas durer un certain temps, alors que des conflits surviennent et Leo apprend les limites de la façon dont il est prêt à devenir bizarre.

Stargirl est, quoi qu’il en soit, quelque chose d’un choix étrange pour Disney + en termes de contenu original. Les titres précédents, tels que Togo et Timmy Failure: Mistakes Were Made, étaient assez faciles à connecter aux films Disney précédents, comme si ces titres plus récents étaient présentés comme, par exemple, «White Fang mais avec Willem Dafoe». Stargirl, cependant, est dans la veine des comédies indépendantes comme Garden State et (500) Days of Summer, bien qu’elle cible incontestablement un public plus familial. La réalisatrice Julia Hart apporte une énergie discrète au film que les cinéastes compagnons éviteraient ou ne penseraient tout simplement pas. L’un des éléments les plus forts du film est l’esthétique visuelle dérivée du désert couplée à un flair visuel de style vidéo musical dans les différentes scènes où Stargirl interprète l’une ou l’autre chanson plus ancienne sur ukulélé comme un moyen de booster l’esprit de son école. (La revendication de la gloire de VanderWaal avant ce film se produisait sur America’s Got Talent avec son ukulélé, un talent qu’elle montre souvent ici.)

Bien que l’adaptation, que Hart a co-écrite avec Jordan Horowitz et Kristen Hahn, apporte quelques modifications par rapport au livre Spinelli, il y a un problème fondamental avec l’histoire elle-même que ce film ne peut pas résoudre. Une fois que Leo rencontre Stargirl, il est à la fois très attiré par elle et déconcerté par elle. Parlant à son mentor Archie (Giancarlo Esposito, l’un des seuls visages familiers du film), Leo demande: “Est-elle … magique?” C’est une question qui s’adresse à une plus grande: “Qui est Stargirl?” Même les quelques détails biographiques que nous apprenons finalement sur elle ne parviennent pas à la remplir en tant que personne. VanderWaal fait un excellent travail en tant que personnage; le problème est que toute l’histoire est du point de vue de ceux qui sont touchés par elle, qui sont également suffisamment impliqués pour ne jamais vraiment vouloir savoir qui elle est vraiment. Donc au final, le lien avec des films comme Garden State est plus profond que la surface, car nous sommes coincés dans la perspective d’un personnage masculin beaucoup moins intéressant. (Nous n’obtenons pas tout à fait un moment comme Natalie Portman avec The Shins upon Zach Braff ici, mais Stargirl sort un disque de The Cars qui la fait presque basculer en disant que les écouter sauvera la vie de Leo.)

Stargirl est une dramatique pour adolescents légère mais mignonne. En ce moment, c’est peut-être exactement ce que vous voulez regarder. Mais il est facile de regarder ce film, qui donne la plupart du temps le livre de Jerry Spinelli, et souhaite qu’il ait pu aller au-delà du matériel source. Spinelli, quelques années après le premier livre, a écrit une suite du point de vue de Stargirl. Cela aurait été bien s’il avait équilibré l’écriture du point de vue dans le premier livre entre Leo et Stargirl, mais cela n’a jamais fonctionné. Si seulement la version cinématographique, qui frappe largement le bon endroit d’être bien rythmée, bien faite et bien agie sans plonger trop profondément ou interroger sa source, avait élargi son point de vue de la même manière. Nous n’obtiendrons probablement pas de suite à celui-ci.

/ Classement du film: 6 sur 10

