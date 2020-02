Cette affiche de Doctor Strange II amène Tobey Maguire au MCU

Il y a quelques jours, la rumeur a commencé à circuler selon laquelle Sam Raimi pourrait être le directeur de la suite du docteur Strange, après que Scott Derrickson ait quitté le projet. Depuis lors, les fans jouent avec une possibilité qui rendrait au MCU un véritable joyau dans la couronne des films de super-héros: un croisement avec tous les Sony Spider-Man et leurs participations respectives dans l’univers cinématographique Marvel.

Nous recommandons également: Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient apparaître dans un crossover Spider-Man

Maintenant, le désormais célèbre Boss Logic, joué avec la possibilité d’amener Tobey Maguire, qui jouera Spider-Man de Sam Raimi, dans le film Doctor Stranger et le résultat est subtil et excitant. L’artiste visuel a partagé son fanart sur Twitter et devient lentement viral.

Doctor Strange est un élément clé des bandes dessinées et des séries d’animation Marvel car il a la capacité de maîtriser différents plans de réalité, et si Sam Raimi réalise la suite du film solo de ce super-héros mystique, ce n’est pas fou que les fans rêvent de revoir Tobey Maguire remettre le filet des trepamuros.

Bien sûr, ce n’est qu’un gaspillage d’amour et d’imagination car cela se produit est assez difficile car seuls Sony et Marvel Studios ont obtenu un dernier film Spidey réalisé avec Tom Holland.

.